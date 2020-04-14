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別擔心疫情衝擊飯碗了！　科技巨頭們釋出上萬職缺逆勢徵才

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▲科技巨頭,圖庫386。（圖／路透社）

▲科技巨頭開始招募更多員工。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

在人們被迫因為疫情而減少出門的期間，也帶動了宅經濟與電商發展，並促使蘋果、Google、亞馬遜、Facebook 等科技巨頭紛紛開始尋找軟體工程師、數據科學家等人才。Facebook 表示今年將再招募超過1萬名員工，來擔任產品開發的職務；亞馬遜也表示，隨著線上零售商加強物流業務，它將再招募75,000名員工。

《華爾街日報》報導，現今的環境可能對於人們選擇去大型的科技公司來說，是較好的保障。技術招聘公司海勒搜索協會（Heller Search Associates）執行董事 Martha Heller 表示，「對大型的科技公司來說，穩定的工作對現在的員工可說是最重要的誘因，這是一個最佳的機會。」

先前已填補了多達10萬個職缺後，電商巨頭亞馬遜週一表示，它們要再招募75,000個名員工，也讓其股價應聲上揚超過6％。它們也表示，已在辦公環境落實更嚴格的清潔和衛生措施，包括溫度篩檢和重組員工休息室，響應拉長社交距離的政策，招聘增額和臨時加薪的部份可能耗資超過5億美元。

由於歐美許多地區強制性地關閉了實體店面，促使在線購物激增，尤其是對於衛生紙和一些日常用品這樣的大宗商品，亞馬遜及其龐大的倉儲配送系統儼然成為人們無法親自出門購物的命脈。

Google 在過去幾週內也發佈了許多新職位，其前人力資源經理 Laszlo Bock 指出，若一間公司擁有很多資源並且正在招聘人員，相較其他有問題的公司，更能選擇到合適的人選。

Facebook 人才招聘副總裁 Miranda Kalinowski 表示，在它們正試圖打擊假資訊以及選舉等混亂的社會議題之際，需要招募更多的設計師、研究員和工程人才。

ABI Research 首席研究員 Stuart Carlaw 表示，「隨著公司重新審視他們的績效和方向，對軟體知識的需求也將超出技術領域。」


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