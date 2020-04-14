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「疫情追蹤系統」須附檢測報告作驗證！　Apple與Google攜手防疫

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▲▼蘋果google,AppleGoogle。（圖／Apple官網）

▲Apple和Google攜手推出疫情追蹤系統防疫。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果週一在新聞發佈會上表示，它們即將與 Google 一起推出的疫情聯繫人追踪系統將會具有驗證流程，意味著用戶需要提報他們的檢測報告作為證據。當用戶可能與對新冠病毒測試呈陽性的人有過近的接觸時，藍牙就會向用戶發出警報。

蘋果表示，對新冠病毒（COVID-19）檢測呈現陽性的人，報告上會有一組測試結果的QR code，然後在聯繫人追踪系統中掃描該QR code進行確認，但具體的操作方式還有待商榷；另外，驗證將由外部實體處理，並且可能因地區而異。

檢疫驗證是 Apple 和 Google 的聯繫人追踪系統中最重要的一環，可以防止用戶錯誤報告他們對檢疫的測試，造成其他人不必要的擔憂。聯繫人追踪系統不會由政府強制執行，而會以選擇加入的方式運行。

Apple 和 Google 近日就透露了他們的聯繫人追踪系統計劃，這兩大科技巨頭將聯手抗「疫」，防堵疫情蔓延。


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蘋果Google聯手抗疫！　註冊域名「AppleCoronavirus.com」
手機用戶若接觸確診病患會發警告　蘋果和谷歌破天荒合作追蹤平台
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