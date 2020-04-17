佛館Google藝術與文化平台　真善美「藝」起來線上瀏覽

▲Google藝術與文化15日宣布將高雄市佛陀念館列入世界各國文化機構，民眾可透過Google 藝術與文化平台欣賞 。（圖／佛陀紀念館提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

慶祝世界藝術日，Google藝術與文化15日宣布新增35家來自世界各國的文化機構，其中高雄市佛陀紀念館上榜，網頁也啟動，對於居家防疫或遠在海外、關心佛館動態的民眾來說，不必出門就能通過Google藝術與文化平台iOS和Android移動應用程序，在線上免費即能欣賞佛館的展覽品。另網友也可在佛館YouTube上觀看所有相關影片。

▲星雲大師一筆字。



Google藝術與文化平台已有來自80多個國家、2千多所文化機構加入。該平台提供阿姆斯特丹的梵谷博物館和華盛頓的史密森尼美國藝術博物館、韓國果川市的國家現代藝術博物館、巴西聖保羅的州立美術館等來自全球1千200多家博物館的數千張高清圖片。

▲▼世界神明聯誼會。

2017年佛陀紀念館與Google藝術與文化平台開始合作。Google 台灣總經理林雅芳表示：「非常開心能和佛光山佛陀紀念館一起將獨特、具代表性的宗教文化展品帶到Google藝術與文化的全球平台，讓全世界的人們都能夠盡情瀏覽。」時遇COVID-19疫情，佛陀紀念館仍對外開放。現在又多了不必出門也能欣賞佛館藝術文化的選擇

▲難得一見的宋朝木雕「水月觀音」。

佛陀紀念館利用現代科技，提供130多件展示品，讓民眾可以進行一趟人間佛教的文化之旅，並透過Google街景科技，輕鬆地以視訊參觀佛館，從禮敬大廳、成佛大道、到本館瀏覽部分展廳；再看到高解析度的星雲大師一筆字、世界神明聯誼會活動、48座地宮的展示作品展示，佛陀紀念館與Google邀請大家透過沉浸式技術來體驗。Google 藝術與文化平台