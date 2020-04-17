破冰同框！盧秀燕北上挺紙風車劇團　李永豐感動「疫情讓我們團結」

▲紙風車劇團去年與台中市政府發生爭議後，如今破冰並首次同框！台中市長盧秀燕（中）特地北上打氣，紙風車執行長李永豐（左）感動表示「不打不相識」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「紙風車劇團」去年8月與台中市政府發生政治色彩風波爭議後，如今破冰並首次同框！今（17）日台中市長盧秀燕特地北上，參與劇團「紙風車返笑日－線上劇場」1分鐘創意影片拍攝，執行長李永豐感動說「不打不相識」，表示在風雨過後，有過誤解仍願意來幫忙，面對這麼大的疫情讓可以團結在一起，更感謝盧市長不計前嫌來打氣。

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紙風車劇團去年8月表示，因政治色彩被質疑，台中市府不准公所協助、也不准學校提供場地⋯等，一度委屈宣告所有演出「跳過台中」。當時盧秀燕表示，紙風車是大家非常喜歡且肯定的劇團，市府歡迎都來不及，更說到在紙風車申辦場地的過程中，如果造成誤解與不快，中間一定有誤會，市府有服務不夠好的地方，她代表市府還是要致歉，不管任何民眾或團體，如果覺得市府公務人員的服務未盡完善，一定要道歉。盧秀燕此舉也獲得不少網友按讚。

▲紙風車劇團執行長李永豐（左）感動表示，疫情讓我們團結在一起。（圖／記者林育綾攝）

如今疫情衝擊表演藝術圈，紙風車劇團演出停擺，損失至少千萬，因此發起「紙風車返笑日－1分鐘創意影片」徵稿活動，提供表演藝術圈相關人士投稿，只要拍攝1分鐘短片且經錄取，就能獲得3千元生存金，而此計畫也受到台中市等地方政府支持，表示願意資助獎金。

盧秀燕更在今（17）日特地北上支持，參與拍攝影片。紙風車劇團執行長李永豐說，非常感動盧市長特別前來，當風雨過後，吵架過的人也來幫忙，面對這麼大的疫情，無論是不同黨派或有誤解，我們都可以團結在一起，甚至提到「不打不相識」。

▲台中市長盧秀燕（中）特地北上，參與劇團線上影片拍攝。（圖／記者林育綾攝）

李永豐說，當時的事件其實盧市長也不清楚，但透過事件讓大家有機會進一步溝通，很感謝市長特別在此時不計前嫌來打氣、錄製節目，「台灣真的是一個讓世界都羨慕的地方。」

盧秀燕說，其實在當時誤解後，紙風車與台中市府有很多聯繫，如今演出受到疫情全數喊停，遇到極大的困難，但紙風車是台灣重要的藝文資產，是經歷過幾十年淬鍊而成，因此說什麼都「一定要相挺」，不能讓劇團解散。

盧秀燕認為，很多孩子仍需要這些表演，現在其實不只是紙風車需要大家，我們大家也需要紙風車，因此特別專程上來台北參與拍攝，也是拋磚引玉，希望更多人能將關懷放在藝文團體上。

▲盧秀燕笑說自己不會演戲，「演得不好我想大家會包容」。（圖／記者林育綾攝）

她也稱讚，紙風車在艱困時期，想到的不只是自己，還包括其他的藝術工作者，發起1分鐘影片給大家資助，而台中市政府非常認同這項計畫，所以率先響應，「如果不夠我們再想辦法，台灣的藝文人才是我們的寶貝。」

雖然盧秀燕曾經當過主播，但錄製節目依然緊張，說自己不會演戲，「演得不好我想大家會包容」，而李永豐也稱讚，如果台灣有更多政治人物都像盧市長的胸襟，台灣一定會更好。