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微信充斥「渴望回歸中國」假消息　俠客島：中了標題黨的圈套

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▲渴望回歸中國。（圖／翻攝自Facebook／人民日報）

▲近日流傳許多「某國渴望回歸中國」的文章。（圖／翻攝自Facebook／人民日報）

實習記者曾筠淇／綜合報導

日前網路流傳許多關於「某國渴望回歸中國」的微信文章，截至4月15日晚間，已有227篇的違規文章遭刪除，還有153個公眾號遭封號處置。這些文章大多沒有經過考證、調查、採訪，所以內容幾乎都是空話，也不值得相信，卻有可能導致外交糾紛、煽動民族情緒的負面結果。

《人民日報》在臉書上發布「田獲三狐」所寫的文章，內容指出，近期出現許多「某國渴望回歸中國」的微信文章，引來不少人閱讀、關注，不過這類文章大多誇大誤導，因此微信至4月15日為止，已經刪除了277篇的相關違規文章，另也對153個公帳號以封號處置，而發布這類文章的是「最新汽車的資訊」的公號。

【俠客島：警惕某些標題黨的“愛國主義”生意經】“越南為何渴望回歸中國？”“印度曼尼普爾為何渴望回歸中國？”“果敢為何渴望回歸中國？” 誰要是產生這樣的疑問，繼而去閱讀文章，甚至關注了發布文章的公眾號，那麼，誰就中了標題黨的圈套，入人轂中渾...

人民日報發佈於 2020年4月16日 星期四

這些文章大多會將內容導向「心向華夏」、「保留中國傳統」等，不過事實上，這些內容卻沒有經過考證、調查和採訪，純粹只是為了迎合民粹思想以及民族主義情結。對外來說，這類文章因為不尊重他國而引起外交糾紛；對內而言，則是煽動不理性的民族情緒，可說是危害甚深。

另外，據報導，從2月27日至3月16日，有60多個微信公眾號發布類似的文章，並以華人的口吻描寫「國外疫情下的困境」，為的就是吸引流量、更多的點擊率，進而獲取收益，因此網路上才會出現越來越多捏造又空泛的假消息。

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