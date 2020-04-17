「來自台灣」張經義被查處　陸委會：東方衛視就是陸黨政組織！

記者蔡紹堅／台北報導

在白宮記者會上回答川普「我來自台灣」的記者張經義，因任職於上海東方衛視，被陸委會指涉嫌違反兩岸條例。陸委會17日進一步強調，除了在陸方黨政軍任職外，任職於陸方黨務、政務系統所屬事業單位也都涉及違法，且職稱、聘期長短或方式並不影響認定判斷，「國人擔任大陸企業之職務，若不涉及違法，政府絕對尊重人民工作及就業選擇權利。」

陸委會發言人邱垂正16日指出，上海東方衛視是陸方黨務以及政務系統直屬的事業單位，張經義已涉及違反兩岸條例第33條中，國人不得擔任中國大陸黨政軍或團體相關職務或為其成員等相關規範，將會同相關主管機關依法查處，最高可開罰50萬元新台幣。

▼張經義擔任東方衛視記者，被陸委會指違法。（圖／翻攝《白宮義見》臉書）



張經義涉嫌違法的消息傳出後，在兩岸引起許多討論，有媒體認為，大陸的電視台已經市場化，與一般企業沒兩樣，大部分記者都是「約聘制」，每次簽約的效期為三年，張經義從來不在東方衛視「編制內」，與大陸的黨政軍沒有關係，此舉限縮了台灣人的就業權。

對此，陸委會17日進一步指出，除了任職於陸方黨政軍外，任職於陸方黨務、政務系統所屬事業單位也涉嫌違法，依照兩岸條例第33條第2項規定，台灣人民不得擔任公告禁止之中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員，否則可依法處新台幣10萬以上50萬元以下罰鍰。

▼ 陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會提到，「東方衛視」為「上海東方娛樂傳媒」所屬衛星頻道，隸屬陸方政務系統「上海市國有資產監督管理委員會」全額出資之「上海文化廣播影視集團」；且受黨務系統「中共上海市委宣傳部」所屬事業單位（上海廣播電視台）之指揮監督，「依其股權隸屬及業務監督關係，足認『東方衛視』為陸方黨務、政務系統所屬事業單位，自屬兩岸條例公告禁止任職之黨政軍組織。」

陸委會還說，具體個案是否違反兩岸條例，除組織屬性須屬公告禁止任職之黨政軍組織範圍，職務屬性須審視是否實質擔任或從事該職務工作之內容，以作為認定的依據，「但關於個案職稱、聘期長短或方式，並不影響對於認定擔任職務之判斷。」

陸委會強調，在國際競爭中，人才競逐及跨國移動是正常趨勢，國人擔任中國大陸企業之職務，若不涉及違法，政府絕對尊重人民工作及就業選擇權利，但中國大陸長期以零和思維對台打壓，至今不放棄武力犯台，國人應遵守兩岸條例相關規定，避免擔任可能危害我國家安全或利益之職務，以維護台灣整體利益。

▼張經義擔任白宮記者多年，曾與兩屆美國總統合照。（圖／翻攝《白宮義見》臉書）

