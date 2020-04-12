人民日報：台灣吹噓防疫「獲國際認可」貽笑大方！

▲台灣捐贈醫療物資給疫情嚴重地區。（圖／外交部，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共黨媒《人民日報》12日刊文批評，台灣一些政客近來借著疫情公然造謠，大放厥詞，綠營媒體以訛傳訛，大肆炒作，不斷「點火」升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，暴露「以疫謀獨、以疫謀私」的醜惡行徑，「疫情面前，這些人不去思考如何維護兩岸同胞生命安全與共同利益，反而傳播政治病毒，製造兩岸對抗，已喪失基本良知，令人不齒。」

該篇文章的標題為「『以疫謀獨』是妄想」，內容中提到，民進黨當局除了在島內欺哄民眾外，還不忘借助疫情尋求所謂「國際空間」，近日，台灣相關部門宣布與個別國家在台機構達成所謂「防疫合作」，吹噓台灣防疫「獲得國際認可」，貽笑大方。

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文章中指出，民進黨當局把捐贈口罩給歐美國家自詡為「口罩國際盃」，引發民眾強烈批評，有台灣學者指出，在民眾大排長龍都難以買到口罩的情況下，卻定向「豪捐」給發達國家，此種「嫌貧愛富」捐贈背後的心思誰都知道。

文章中表示，民進黨當局「以疫謀獨」的小伎倆，凡此種種，不一而足，其目的不是為了台灣民眾的衛生健康福祉，而是為了一己政治私利，「這種緣木求魚的政治妄想，不可能得逞，到頭來只會破壞兩岸關係，把廣大台灣同胞推向危險境地。」

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文章中還說，疫情是一面照出醜惡的照妖鏡，也是一塊檢驗良知的試金石。就在民進黨當局忙於政治盤算時，廣大台胞紛紛通過各種形式支持大陸抗擊疫情，「有的主動報名馳援武漢，奮戰在抗疫一線﹔有的成為志願者參與社區防控，為居民送菜、送藥，看望獨居老人﹔有的捐款捐物、創作抗疫歌曲為同胞加油打氣。」

文章中並強調，隨著疫情好轉，各地台資企業也紛紛有序復工復產，表達出「持續看好大陸市場」的信心與決心，不少企業還積極轉型生產口罩等防疫物資配合抗疫，「『台獨』是一條走不通的死路、絕路，一些政客逆勢蠢動，罔顧廣大台胞的福祉安危，試圖『以疫謀獨』，終究只是妄想罷了。」

▼外交部發文指援助物資已抵達中美洲。（圖／外交部推特）

