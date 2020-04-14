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「疫情當前」陸官媒刊文喊話　人民日報：中美合作是唯一選項　

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▲▼中美關係。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情蔓延全球，中美之間關係更加緊繃部過，近日，美國戰略界、近百名美前政要和學者也呼籲，要求中美合作。大陸官媒人民日報14日刊出一篇評論，內容喊話，「在人類共同的敵人面前，中美攜手合作遠不是可選項，而是必選項。我們希望，美方說到做到。」

人民日報指出，近日，美國各界不斷強調，「讓病毒跨越國界與國籍，沒有美中合作，抗擊病毒不會成功。」美國聯邦政府、地方和企業紛紛向中國提出醫療物資採購請求。截至4月13日，美國累計確診新冠肺炎病例55.8萬，約占世界1/3。累計死亡人數破2萬，居世界第一，是伊拉克戰爭和阿富汗戰爭美軍陣亡人數的3倍多。美國衛生官員表示，美正經歷艱難的珍珠港時刻。

▲▼ 習近平,習近平訪武漢。（圖／翻攝自微博）

▲疫情期間，習近平曾訪視武漢。（圖／翻攝自新華社）

對於疫情現況，該報導引述大陸國家主席習近平8日中共中央政治局常委會重要的談話內容。國際疫情持續蔓延，不穩定不確定因素顯著增多，要做好長時間準備。習近平強調，「中美是國際社會重要成員、全球最大的兩個經濟體，當前形勢下，中美開展合作的意義更加重大，攸關兩國人民福祉，攸關世界人民福祉。」日前，中美兩國元首也為中美合作指明方向。

▲▼ 口罩,熔噴布,額溫槍。（圖／ 路透社）

▲大陸商界募集口罩援助美國疫情。（圖／ 路透社）

目前中國各界努力援助資源，人民日報也舉例，阿里巴巴創辦人馬雲第一時間多方籌到50萬份檢測試劑盒和100萬隻口罩，捐贈給美國人民。孟晚舟被捕案件至今懸而未決，華為向美疫情最嚴重的紐約州捐贈大批抗疫物資，包括1萬個N95口罩、2萬件防護服、5萬個護目鏡與1萬隻手套。不只商界援助，中美兩國學術界對於抗疫研究也有密切交流。

不過，近日中美關係因疫情緊繃，人民日報指出，「他們指責中方掩蓋疫情資料，叫囂加大打壓華為，造謠世衛組織被中國支配，要求就疫情對華索賠、秋後算帳。甚至在兩國元首通話之後，一些高級官員仍在對中國進行無端詆毀。」

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲人民日報的刊文也喊話，合作是中美關係的唯一正確選擇。（圖／路透）

對於近日有聲音指出，串聯向中國索賠。該報導回應，「把自身的問題歸咎于中國，損人也不利己。有人想利用當前形勢謀取政治或經濟利益，甚至推動兩國人民脫鉤，對中國搞濫訴和追責，暗示現在有求於中國而不得不變調，日後還可能秋後算帳。這種心態很不健康，也很不道德。」

上述這些對中國不友善的態度，人民日報強調，事實上也會影響各國合作抗疫的互信和成效。既不符合人道主義精神，更背離兩國人民的共同利益。這些政治病毒同有形病毒相比，毒性更大、貽害更大。我們更要保持高度警惕。

最後，人民日報的刊文也喊話，疫情無國界，沒有人能夠獨善其身，沒有國家能單打獨鬥。合作是中美關係的唯一正確選擇，世界的和平與繁榮，也將從一個良好的中美關係中獲益。

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