人民日報發文挺WHO　「三條時間線」解讀美式甩鍋

▲美國總統川普 。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普日前砲轟世界衛生組織以中國為中心，並表示將決定是否繼續提供世衛資金。對此，大陸官媒《人民日報》海外版13日發文，繼污名化中國之後，美國此次把鍋甩向世衛組織，還點出三條時間線，直言「美式甩鍋」此次想甩也甩不掉。

美國總統川普日前表示，美國每年捐贈世界衛生組織（WHO）5億美元資金，捐助金額幾乎是中國10倍，但WHO卻高度以中國為中心，讓他不滿要凍結提供給 WHO 的資金，最快下週就會針對金援做出決定。WHO則回應，目前仍處於疫情大流行階段，「現在不是時候（削減資金）。」

《人民日報》海外版13日發表社論力挺WHO，文中提到，這段時間，美國一些政客諉過於中國時，會捎帶上世衛組織；指責世衛組織時，又會捎帶上中國，主要矛頭還是指向中國，總之就是揚言美國疫情急轉直下的責任在他人，不在美國政府。

文章接著整理三條「時間線」，表明美方想甩鍋也甩不掉。首先是中國應對疫情以及就此與世衛組織和包括美國在內的各方進行及時溝通的「時間線」；一條是世衛組織就疫情風險及其防控向世界各國通報並敦促各方採取相應防範措施的「時間線」；一條是美國一些政客「花式」淡化疫情風險、忙於國內政治內鬥、疏於積極有效應對疫情的「時間線」。

▲紐約市中央公園搭建「野戰醫院」對抗疫情。（圖／路透）

文章認為，美方把主要矛頭對準中國，這種做法不可理喻，但從歷史來看，背後仍充滿「美式邏輯」，包含種族主義邏輯、意識形態邏輯、地緣政治邏輯以及國內政治邏輯。

文章指出，部分美國人自認政治制度高人一等，以意識形態划線區分敵我，維護自身道德高地，因此對制度不同的中國吹毛求疵，甚至到了逢中必反的地步。另外，中國的分量越來越重，讓美國一些政客看不慣，總是從戰略競爭乃至零和遊戲的角度看待中國及其在世界上的地位和作為。最後，則是其內「政治極化」趨勢明顯，把中國和世衛組織當成「甩鍋」對象，將自身責任推得一乾二淨。

儘管點名美國甩鍋，文章最後仍呼籲美方病毒沒有國界，疫情蔓延也不分種族、社會制度，現階段，各國應將人民生命安全和身體健康擺在