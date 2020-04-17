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1992年以來GDP首次負成長　陸統計局：平常心看待

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▲專家表示，2019年第四季中國大陸的經濟成長或將放緩至5.7％。（圖／路透）

▲大陸國家統計局17日發布最新經濟數據，第一季度GDP下降6.8%。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情重創全球經濟，大陸國家統計局今（17日）發布最新經濟數據，第一季度GDP下降6.8%，雖然比先前市場預估，可能衰退9％的數字稍微好一些，但幾乎所有數據都是負成長。

大陸統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇介紹2020年一季度國民經濟運行情況。數據顯示，2020年第一季國內生產總值20兆6504億元（單位：人民幣，同下），按可比價格計算，同比下降6.8%，這也是1992年以來，首次出現單個季度經濟負成長。另外，分產業看，第一產業增加值1兆0186億元，下降3.2%；第二產業增加值7兆3638億元，下降9.6%；第三產業增加值12兆2680億元，下降5.2%。

▲武漢肺炎恐造成全球經濟蒸發1.2兆。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟。（圖／路透）

另外，大陸統計局也表示，第一季度，貨物進出口總額6兆5742億元，同比下降6.4%。其中，出口3兆3363億元，下降11.4%；進口3兆2380億元，下降0.7%。進出口相抵，貿易順差983億元。

另一組數據顯示，隨著三月開始，陸續復工復產、經濟生活秩序正常，，3月數據普遍好轉，失業率稍微下降。數據顯示，3月份規模以上工業增加值同比下降1.1%，降幅較 1-2月份收窄12.4個百分點。3月份，全國服務業生產指數下降9.1%，降幅較1-2月份收窄3.9個百分點。3月份社會消費品零售總額2兆6450億元，下降15.8%，降幅比1-2月份收窄4.7個百分點。

面對疫情嚴峻考驗，毛盛勇也表示，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定、不確定因素增多，防範境外疫情壓力加大，復工復產和經濟社會將會持續面臨挑戰。「第一季度增速還是要客觀來看，不要把今年的經濟增長情況和常規年的問題簡單比較，因為今年疫情突如其來，而且影響較大，不能簡單地比，我們還要以平常心看待一季度經濟增長。」

▲林毅夫現為大陸首席經濟專家（圖／翻攝自人民網）

▲林毅夫現為大陸首席經濟專家（圖／翻攝自人民網）

對於第一季GDP數據負成長，先前大陸知名經濟學家、前世界銀行副行長、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫，對於2020年大陸經濟成長也做出分析，他同樣預測「第一季大陸經濟增長大約在-6%到-10%之間。」第二季可能在1%上下，全年增長主要依靠Q3和Q4由投資拉動的反彈，如果能達到10%，那麼，全年的增長率會在3%-4%之間。」在全球經濟負增長的情況下，能達到3%-4%的增長，已經是很了不起的成績。

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