陸官媒發文砲轟「台北法案」轉發破千　留言板再現滿滿「梧桐」聲

▲陸官媒央視及人民日報發文批美通過台北法案。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸官媒《央視》及《人民日報》微博昨（26日）先後發文批美通過《台北法案》，兩則貼文轉發數量均超過千次，留言數加起來也突破5000多筆。值得注意的是，貼文底下的留言，除了跟著批評美國的做法，大多數人皆提及敏感的「武統」議題。

▲美通過台北法案，引起大陸網友留言支持「武統」。（圖／翻攝微博）

網民留言提到，「今年不武統台灣，錯過金你，浪費十年」；「兩岸已經越走越遠，還是梧桐（武統，下同）吧」；「梧桐花已開，機不可失」；「完善反分裂法，梧桐時間掌握我們手」。不過，也有人提到，「這麼多年沒決定動武，有其道理，大家別煽動戰爭了。」

▲也有網友認為，現階段別煽動戰爭。（圖／翻攝微博）

《央視》官方微博以「外交部敦促美方不得實施所謂台北法案」為題發文，內容提到，發言人耿爽表示，美方所謂《2019台北法案》，嚴重違反一個中國原則和中美三個公報規定。《人民日報》則是以大陸全國人大外事委員會的聲明，向美國政府提出不滿及反對。

▲陸網友留言支持武統。（圖／翻攝微博）

貼文發出後，受到外界極大的關注，短時間內留言數便衝上5000多筆，內容大多數提及武統的議題，此前「武統」一詞在部分大陸網站屬於「敏感性字眼」，因此，網民多半用「梧桐」的諧音來隱喻。不過，對於目前的留言，官方也未急著刪文，後續反應仍待外界觀察。