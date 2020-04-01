歐美回台戴口罩就上機　人民日報批台當局「欺負滯湖北台胞」

▲滯湖北台人自上海搭乘「類包機」返台。（圖／記者李毓康攝）

記者魏有德／綜合報導

湖北台人返台兩架「類包機」於3月底先後載回367人。不過，這兩架班機是由上海浦東機場起飛，而非直接從湖北將人接回。對此，大陸官媒《人民日報》今（1日）以《民進黨欺負滯鄂台胞，良心何在？》為題砲轟民進黨政府，「疫情之中滯留湖北台胞回家艱辛路，讓人驚覺人世間還有一種惡叫無事慈悲，有事冷血！」

▲第二架武漢包機返台。（圖／林詠青防疫醫師提供）

《人民日報》文章指出，本可以從武漢直飛回台的台胞，前兩日夜奔近千公里取道上海搭乘民進黨當局的指定班機，下機後進入集中隔離點，誰也不敢吭氣，否則就嗆你「回去吃蝙蝠」；但是另一邊，美國、英國、西班牙、義大利的台灣人如常入境，每日多則5千少則3千，入境後回家檢疫，「截至3月31日，台灣公布了276例境外病例，最多者來自美國，無一例來自大陸。」

文章提到，湖北台胞回台要穿防護衣、要核酸檢測，限制多如牛毛；但歐美疫情嚴重地區的人回台戴個口罩就上機，剛出院、發燒，甚至確診的都回了台灣，「因為防疫指揮官說，『怎能拋棄他們？』

文章痛批，按照指揮官自己的溫情標準，他兩個月前就拋棄了湖北台胞和「小明」們。如果之前是因為大陸疫情嚴重以「防疫優先」，現在歐美疫情嚴重又改「親情優先」？歧視、冷血不足以表現這場大變臉，「話說白了，就是欺負人！」

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

對於湖北第三次包機卡關，變成由上海通過「類包機」形式返台，陸委會主委陳明通昨日強調，「談判過程不便多說，兩岸談判每次都是新開始。」至於第三次武漢包機，民航小兩會一直都在溝通，希望順利完成。