懷孕34周確診！孕婦戴呼吸器「昏迷中」生子　13天後奇蹟康復出院

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴散,美國紐約州一名孕婦確診後戴上呼吸器與病魔搏鬥,卻在昏迷中順利產下一子,11天後她終於醒來並且神奇恢復健康,如今終於能脫下呼吸器,如願見到自己的兒子,開心把對方抱在懷中的場面令人動容。

居住在紐約州長島(Long Island)的36歲女子索里亞諾(Yanira Soriano),懷孕34周時因為出現呼吸困難與宮縮症狀而前往灣岸醫院(Bay Shore hospital)就醫,結果被確診罹患新冠肺炎,由於情況十分危急,醫生3日決定讓她戴上呼吸器,並在昏迷狀態中以剖腹產方式順利產下一子。

主治醫生史瓦茲(Benjamin Shwartz)表示,「通常母親生產時需要醒著,才能立即了解嬰兒的狀況,然而因為這名媽媽病得很重,所以必須在生產前戴上呼吸器,讓她在昏迷狀態中生產」。

歷經長達11天的治療,13日傳出索里亞諾的情況好轉並且能拿下呼吸器,檢測結果為陰性的她,終於在15日首次見到自己剛出生的兒子,所有醫護人員也在旁一起歡呼並見證這感人的一刻,她開心表示,「這對我來說是最幸福快樂的時刻」。

史瓦茲表示,「原本大家都很擔心索里亞諾可能無法存活,沒想到過去幾天她的情況卻奇蹟般地愈來愈好」,由於寶寶的檢測結果也是陰性,目前這對母子已經順利回到家中。

