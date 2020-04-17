防疫經濟紓困諮詢振觀光　南投埔里、魚池每周五派專員協助輔導

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎消費緊縮重創產業經濟，影響南投觀光業甚鉅，財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成17日到南投埔里，與埔里鎮長廖志城共商防疫期資金紓困振興措施，敲定每周五派專人進駐埔里鎮、魚池鄉，為企業商號「把脈問診」，討論如何協助受影響商家，透過資金紓困方式共度艱困時刻。

董事長賴坤成表示，公司登記、商業登記、本國營利事業、小規模商業店家等，平均營業額減少15%以上，由金融機構認定，或取得經濟部或經濟部委託輔導單位開立認定證明，可申請資金紓困。

除協助各店家經濟紓困外，另一方面也採取超前部署作為，17日起每週五上午在埔里鎮公所、下午在魚池鄉公所派駐顧問，提供店家資金紓困諮詢與申請融資收件，方便商家行號就近解惑，避免再因景氣環境受影響而措手不及。

埔里鎮長廖志城及行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧也提到，經濟部推出1988紓困專線，整合各部會、各適用對象諮詢，但因電話量爆量，也較難以提供即時在地化的服務。台灣中小企業聯合輔導基金會聽到地方的聲音，願意提供人力，每週一天進駐地方公所的便民措施，除能貼近民眾需求，也如雪中送炭般，讓埔里、魚池及鄰近鄉鎮的觀光、經濟產業能復甦。

蔡培慧指出，派駐人力都是受過專業訓練，也較能讓企業、店家知道如何申請資金紓困、貸款融資，甚至不止在埔里、魚池等地區申請，周邊鄉鎮例如仁愛、國姓等地區的企業、店家商號也都能受惠，緩解經濟力挺難關。

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