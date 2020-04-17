武漢解封後7天內檢測22.6萬人 　「無症狀感染者」人數出爐

▲武漢解封後對22.6萬人實施新冠肺炎核酸檢測。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

湖北武漢自4月8日解封後7天內，對約22.6萬人實施新冠肺炎核酸檢測，共發現無症狀感染者130例，無一例無症狀感染者轉確診。此外，武漢市常務副市長胡亞波表示，自3月起，武漢部分復工復產企業自發組織員工實施核酸檢測，共覆蓋14.3萬人次，發現113例無症狀感染者，檢出率不到萬分之八。

《中新網》報導，武漢市新冠肺炎核酸檢測採樣點達211個，日檢測能力4萬人次，可完成重點人群的應檢盡檢、願檢盡檢，並能夠滿足復工、離漢人員核酸檢測需要。

▲武漢解除封城後，持續對社區及公共場所防控措施。（圖／路透社）

胡亞波強調，目前武漢疫情防控工作核心是防輸入、防輸出、防反彈，因此，全市二級以上的醫院53個發熱門診進一步規範了診療篩查和疫檢，同時在全市加強小區防控，「以做到早發現、早隔離、早報告、早診治。」

統計數據顯示，自8日解封後至14日止，武漢全市進行核酸檢測225999人，發現無症狀感染者130例，檢出率為0.0575%，無一例無症狀感染者轉確診。另外，追蹤542名密切接觸者，無一例轉無症狀感染者，無一例轉確診。

▲武漢解封後，民眾開始上街出門。（圖／路透社）

由於遲報、誤報或漏報，武漢市17日也修正新冠肺炎的確診病例及死亡病例數據，確診病例數從50008增加至50333例，死亡病例數從2579例增加至3869例。