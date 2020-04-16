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社會 社會焦點 保障人權

蒙面男躲南投三合院屋後伺機綑綁強盜　屋主驚嚇：剛停好機車就被襲擊

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▲▼入侵南投國姓鄉三合院農宅，強盜老翁財物案，歹徒趁屋主停好機車，準備開大廳門時，冷不防的從後方突擊。（圖／張弘昌攝影）

▲▼入侵南投國姓鄉三合院農宅，強盜老翁財物案，歹徒趁屋主停好機車，準備開大廳門時，冷不防的從後方突擊。（圖／張弘昌攝影）

記者張弘昌／南投報導

南投國姓民宅綑人強盜案，被害人住家位置偏僻，附近只有1戶鄰居，三合院正廳及廂房門口，都設鐵捲門防範竊賊，萬萬想不到防竊鐵門窗再怎麼堅固，還是躲不過埋伏的「洗劫大盜」。警方呼籲住偏遠山區住家民眾，要提高警覺，查覺有異儘速離開，並報警求援。

林姓屋主一如往常返家，停好機車準備開門時，埋伏屋旁歹徒，突從後方冷不防冒出突襲，以繩索綑綁住林男，再把林男推進屋內洗劫財物，做案過程迅速，且避開對外巷道，疑繞小徑徒步潛逃。

高齡76歲林姓老翁，自行掙脫手腕反綁繩索，打電話報警，再跑出屋外求援等待送醫，經醫院縫合左手腕傷口，暫無大礙。他對外求援驚恐的表示，傍晚騎著機車返家，把機車停到三合院正廳門口，正準備打開鐵捲門時，突有一個人從屋後冒出，用繩索套住他胸前綑綁，他掙脫時被歹徒持菜刀割傷左手腕，接著被喝令打開鐵捲門。

持菜刀控制老翁行動歹徒，迅速將林翁推進房間內，用布巾堵住他的嘴巴，轉身關閉正廳大門後，再下手洗劫老翁及屋內財物。飽受驚嚇老翁，一度向歹徒求饒「家中值錢物品就只有電視機」，歹徒搜他褲袋，拿走3萬5000元現金後逃逸。

闖民宅強盜財男子，穿帽T、蒙面，加上天色及屋內昏暗，老翁沒看清楚樣貌。警方訪查案發前後，鄰近並未停留可疑車輛，研判歹徒徒步從屋後山區小徑逃逸，甚至連作案時，也是繞小徑到三合院屋後埋伏，再趁老翁剛返家，就下手襲擊洗劫財物。

・銀色新潮包裝暱稱「銀貂霜

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