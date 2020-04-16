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社會 社會焦點 保障人權

「投資2萬賺15萬」超商店員想買遊戲點數　同事覺得怪...報警幫他保住積蓄

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▲▼南投縣集集警分局頒發感謝狀，肯定第一線超商店員，熱心機警協助警方防阻詐騙。（圖／集集警分局提供，下同）

▲南投縣集集警分局頒發感謝狀，肯定第一線超商店員，熱心機警協助警方防阻詐騙。（圖／集集警分局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

就讀大學二年級，課餘到超商才打工一個禮拜新進店員，拿著2萬多元要在工作的超店內購買遊戲點數。值班店員覺怪異仔細詢問，得知是接到「投資2萬賺15萬」line訊息，認為很好賺才想匯款，經勸阻後報警追查。集集警分局長康健浚肯定超商店員攔阻詐騙反應機警，特地頒感謝狀表揚。

集集警分局為感謝轄內統一超商、全家超商店員，積極協助警方成功攔阻詐騙案件，集集分局長康健浚逐一到店家拜訪，頒發感謝狀表彰機警的第一線超商店員，成功的與警方達成攔阻詐騙任務。

統一超商伊達邵魏姓店員，上班時發現林姓同事欲購買點數價值2萬70元遊戲點數時，關懷提問購買點數原由。林告知，透過line認識一名男子阿鴻，稱投資2萬元就有15萬元報酬，才依指示購買點數匯款。

▲▼南投縣集集警分局頒發感謝狀，肯定第一線超商店員，熱心機警協助警方防阻詐騙。（圖／集集警分局提供，下同）

魏姓店員直覺林姓同事可能遭遇詐騙，先安撫情緒並機警報警，經警方到場並告知林姓民眾這是詐騙手法，成功與魏姓店員攔阻詐騙。警方也趁機向就讀大學中林姓工讀生宣導，在超商工作時，如何提醒顧客防詐騙及報案處理流程。

全家超商金集店林姓店員，見石姓中年男子急欲購買價值3000元的點數，發覺有異，進而詢問購買原因，石男子說在line上，加入不認識女子，該女子要我購買點數給她。

林姓店員得知石姓中年男子可能遭遇詐騙，當下先請警方到場協助了解，經警方到場並告知石姓民眾這是詐騙手法，成功與林姓店員攔阻石姓民眾遭詐新臺幣3000元。

集集警分局提醒，假投資詐騙及假援交詐騙手法層出不窮，詐騙集團時常利用金融機構及超商等管道獲取詐騙款項，因此警方都會定期向轄內金融機構和商家聯繫宣導，告知近期常見的詐騙手法，建立警民暢通的聯絡管道，有效提升成功攔阻詐騙件數。如有疑似遭詐情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案查證。

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