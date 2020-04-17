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黑龍江疫情反撲追責急轉彎　哈爾濱衛健委主任秦德亮仍留用

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▲黑龍江哈爾濱市衛建委主任秦德亮。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲黑龍江哈爾濱市衛建委主任秦德亮。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸黑龍江新冠肺炎疫情不斷升溫，對於防控不力及問責的輿論，造成當地政府極大壓力。《新華網》昨（16日）引用哈爾濱市委宣傳部官方微信公眾號稱，秦德亮被免去哈爾濱市衛健委主任。不過，根據今（17日）傳出的消息，秦德亮被免職為不實謠言。此外，黑龍江也成立專門抗疫工作指導組開赴哈爾濱，協助疫情防控。

▲哈爾濱新冠肺炎疫情仍嚴峻。（圖／翻攝哈爾濱日報）

▲哈爾濱新冠肺炎疫情仍嚴峻。（圖／翻攝哈爾濱日報）

《澎湃新聞》報導，黑龍江省委書記張慶偉16日主持應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，會議要求成立省委赴哈爾濱疫情防控指導組，並啓動問責追責機制，追究相關單位和人員責任，以形成有力震懾。

據哈爾濱市委宣傳部官方微信公眾號消息，哈爾濱市第十五屆人大常務委員會15日公布哈爾濱市人大常委會任免職名單。其中，擔任哈爾濱防疫第一線指揮官的衛健委主任秦德亮也在免職名單內，被外界認為是因工作不力遭撤換。

▲哈爾濱機場旅客戴口罩防疫。（圖／路透）

▲哈爾濱機場旅客戴口罩防疫。（圖／路透）

不過，《哈爾濱日報》今早便發出消息指出，網傳秦德亮因疫情防控工作不力被免職，經證實為謠言。據悉，原先傳出接班的副主任丁鳳姝，為臨床醫學專家，對於哈爾濱日漸升溫的疫情防控，或將起到更大作用。

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