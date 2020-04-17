旅美夫婦發病還回台灣！蘇貞昌說「不要太計較」　桃檢「沒在客氣」分案調查

▲針對旅美夫婦境外移入確診病例，桃園地檢署已依高檢署指示啟用「防疫處理小組」，指派民生犯罪專組主任檢察官負責。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央留情疫情指揮中心資訊，一對旅美夫婦由境外有症狀卻仍搭機入境台灣確診病例，致使同機機組人員與乘客須接受居家隔離，桃園地檢署16日晚間表示，接獲台灣高檢署指示後立即啟動「防疫處理小組」，並指派民生犯罪專組主任檢察官負責偵查，以迅速調查釐清。

據中央流行疫情指揮中心指出，旅美夫婦境外移入確診者，丈夫於4月10日搭機入境後隔天確診為案384；妻子則於3月29日出現咳嗽、有痰症狀，4月1日出現腹瀉，4月11日入境後機場攔截採檢亦為確診案例，為案393。

桃園地檢署指出，關於外界指稱一對旅美夫婦境外移入確診病例，因行為已涉及違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條之不遵行主管機關指示，而有傳染於他人之虞之罪，桃園地檢署已於16日依台灣高檢署指示啟動「防疫處理小組」刻啟動偵查，以釐清該夫婦是否涉及刑責或有無違反行政法規定，並儘速依法處理。

▲旅美夫婦明知已有疫情症狀，仍自境外搭機由桃園機場入境。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園地檢署強調，為有效遏止嚴重特殊傳染性肺炎蔓延，全體民眾應依衛生主管機關之指示做好防疫措施，若明知罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示而有傳染於他人之虞者，可處最重2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金，請民眾務必遵守主管機關指示，否則檢察機關將依法從嚴訴追刑事責任。

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