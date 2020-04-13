隨處都要打廣告？Gboard鍵盤突鑲「Google」字樣　用戶超反感

▲部分用戶反映其Gboard鍵盤突然被鑲上「Google」字樣。圖上為原版Gboard。（圖／取自Google support）

記者王曉敏／綜合報導

Google智慧鍵盤Gboard是一款功能相當完整的輸入法程式，除了可用來當成鍵盤打字外，還有剪貼簿、搜尋及翻譯等功能，操作上也較其他設備的原生鍵盤簡易許多。據外媒報導，日前陸續有Andriod用戶發現Gboard的空白鍵上出現了「Google」的字樣，但隨著網上批評聲浪不斷，該字樣已迅速於各個設備上消失。

日前陸續有網友發現Gboard上的空白格上意外地出現了「Google」的字樣，原先指向左邊的「Enter」鍵也變成指向右邊。除此之外，Gborad上的Google搜尋快捷「G」鍵也突然消失，變成一個像左指的「<」符號，點選後可進一步開啟剪貼簿或搜尋等功能。

種種更動另許多用戶相當不習慣，且沒有任何設定程序可將之復原。雖然有網友指出，透過在Gboard添增另一語言鍵盤可以將空白鍵上的Google字樣刪除，但隨即又會出鍵盤當前語言的指示文字。

這一變化很快就引起了Gboard用戶的批評，Google社區論壇上的提問在15小時內就收到超過300則回覆，從用戶的反應來看，這項新設定並不受到用戶們的喜愛。

網友留言寫道：「我真的很討厭Google不斷添加這些沒用的功能。我很生氣，他們似乎認為可以在我自己的鍵盤上給我打廣告，我並不想時刻看到他們的Logo」、「希望有辦法可以將它刪除，它看起來很煩人」、「空白鍵上有Logo看起來超醜，就像一堆低等鍵盤App一樣，我並不想換鍵盤，但為了這個我可能會刪除它」

不過就在這個空白鍵鑲「Google」的話題在網路上吵得沸沸揚揚之際，它又消失了。根據外媒報導，許多用戶已陸續發現原本鑲上「Google」的空白鍵變得跟原先一樣的全白，但Google搜尋快捷鍵卻並未恢復。

目前尚不清楚這「曇花一現」的Logo是Google的一項測試還是單純Bug，但大多數用戶都希望不要再有類似的情形發生了。