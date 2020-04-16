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開門驚見老婆與「閨蜜」睡一塊…七夕卡片露餡女女情！夫崩潰怒提告

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▼▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳姓男子與林姓女子婚後原本相處融洽，怎料林女竟出軌1名黃姓女大生，氣的他怒提告求償10萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

陳姓男子與林姓女子結婚後，2人起初原本相處融洽，怎料林女卻在婚後1年時移情別戀，開始不願返家跑去與1名黃姓女大生同住，陳男為此相當崩潰，甚至揚言要以死洩恨！在經歷多次爭吵，夫妻倆最終以離婚收場，陳男遂決定向前妻及小三提告，法院審結判外遇的2女需賠償陳男10萬元。全案仍可上訴。

陳男與林女2018年2月8日結婚後，婚姻才維持約1年，林女就與正在就讀大學3年級的黃女相戀，過程中2人為了能一起同居生活，林女還多次與先生激烈爭吵。同年5月底，陳男在發現自己交給妻子的帳戶內存款所剩無幾後，一氣之下直接在家中鬧自殺，所幸被剛好返家的妻子撞見，及時救回一命。

發現妻子在外偷吃後，同年6月9日陳男先是在住家樓下看見老婆與黃女親親抱抱一起騎機車離開，事隔2日返家開門，更直接撞見2女在同一張床上一躺一坐，他當下氣得馬上拿出離婚證書與妻簽字，同時向法院提告自己配偶權遭侵害。

法庭上陳男拿出他捕捉到2女多張擁抱親吻的照片，以及黃女所寫的卡片直指2人背著他私下談情，其中黃女送林女的卡片上還寫道，「四個月了也是我們第一個七夕情人節」、「我太愛你了！太怕你離去」、「感情這樣拖著也不是辦」等話，明顯可推斷2人於2018年4月間就已開始交往。

法院審理時，女大生黃女承認自己確實有喜歡人妻林女，但雙方沒有親吻等任何逾矩行為，2人只能說是談得來、走的比較近的「閨蜜」，而有關自己寫的情書一事，她表示這都只是自己單方面情感問題，林女從沒回應過。

法官認為，從卡片紀錄可知2人其實已偷偷交往一段時間，且從照片來看，她們之間確實有相互摟抱、親吻、十指交扣的舉動，2人明顯已超越一般朋友間的親密行為，劉男配偶權遭侵害屬實，審結判林女及黃女需連帶賠償陳男10萬元。全案仍可上訴。

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