　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫騙單身與女網友交往　離婚後才曝「結婚28年」！熟女怒求償百萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市邱姓男子與盧姓女子發生婚外情，盧女去年懷孕生子，邱男遭盧女前夫提告妨害家庭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲想婚的余女在交友軟體上認識陳姓男子後，迅速陷入愛情付出許多，怎料陳男其實已為人夫長達28年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

即將邁入40歲的余姓女子很嚮往婚姻生活，為了盡快找到能相伴一生的人，她在交友軟體上認識了1名陳姓男子，怎料2人交往發生關係甚至論及婚嫁後，陳男已婚身分曝光。余女氣憤提告求償100萬元，法院審結判陳男需賠30萬元。全案仍可上訴。

30多歲的余女對婚姻生活很期待也很嚮往，因希望能在40歲前找到摯愛，她2018年起透過網路交友平台認識陳男。當時陳男在資料欄上除了表示自己「單身未婚」外，還寫下「如果找到合適的對象就結婚」等話，同時更傳送身分證配偶欄空白的照片給余女，讓余女信以為真遇到真命天子，而雙方在確認沒有問題後，很快就成了男女朋友。

2人交往期間，陳男不時會向余女告白，「我這輩子一定要娶妳」、「想早點跟妳結婚生小孩」、「老婆我超愛妳」等話，甚至還在端午節將至的時候主動向余女說，「結婚前三、四個月，媽媽會主動找妳吃飯，請妳來家裡坐坐，並且跟妳談談結婚的細節」，讓余女深信不疑，誤信自己真的能與陳男結婚並擁有美好未來，並與男方發生關係。

怎料，陳男卻在2019年3月10日向余女坦承其實自己1991年就結婚了，過去28年一直為人夫身分，直到上月17日才離婚。余女知情後相當崩潰，覺得自己真心遭踐踏，氣的提告向陳男求償100萬元精神撫慰金。

法院審理時，余女好友出庭證稱，余女本來在大陸工作，為了與陳男婚後可以在台灣定居，不僅努力打聽台灣有無工作機會，甚至聽陳男的話在婚前去做健康檢查，可以說真的是非常盡心盡力面對這段感情。法官認為，雖陳男在2019年2月17日已離婚，但與余女交往的大部分期間仍是人夫身分，中間還使用各種話術詐騙女方的感情，讓余女深陷其中，審酌一切情狀，判他須賠償30萬元。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
新加坡總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉
新iPhone SE超夯　台灣大哥大即刻開放預約
蘋果全系列「最低1折」特賣！這款iPhone現省2000..
分手羅志祥傳5周…周揚青突PO：來剪髮！變「耳下全光男生頭」
台中工地意外！1人「遭電擊卡天花板隔間」　命危搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

免去賭場！美女荷官「一對一」直播　跨國賭博集團4個月投注額3800億

修手機驚見女友「價碼2萬元」　她的閨蜜賺翻！酒店妹仲介飯局抽頭下場曝

消毒酒精翻3倍價仍熱銷！黑心老闆15天爽賺20萬…檢調查扣大批防疫物資

金門3警攔截「青嶼銀行」運鈔車　狂砸窗扣3百萬.....幕後金主曝光超傻眼

快訊／雲林一輛遊覽車撞擊限高架！　乘客座前檔玻璃全碎

狂毆欠債人還外流「爆血影片」　「豆漿明」+豬隊友全部法辦

詹江村指3Q哥陳柏惟「跪著舔！是共幹」　桃檢依公然侮辱罪起訴

4黑衣煞狂砸禮儀公司　玻璃碎片噴滿地...疑地下業報復「抓耙仔」

人夫騙單身與女網友交往　離婚後才曝「結婚28年」！熟女怒求償百萬

快訊／台中工地意外！1人「遭電擊卡天花板隔間」　命危搶救中

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

熊熊曖昧男又+1！特斯拉男公主抱回家　喝茫躺懷裡「短上衣拉高險走光」

免去賭場！美女荷官「一對一」直播　跨國賭博集團4個月投注額3800億

修手機驚見女友「價碼2萬元」　她的閨蜜賺翻！酒店妹仲介飯局抽頭下場曝

消毒酒精翻3倍價仍熱銷！黑心老闆15天爽賺20萬…檢調查扣大批防疫物資

金門3警攔截「青嶼銀行」運鈔車　狂砸窗扣3百萬.....幕後金主曝光超傻眼

快訊／雲林一輛遊覽車撞擊限高架！　乘客座前檔玻璃全碎

狂毆欠債人還外流「爆血影片」　「豆漿明」+豬隊友全部法辦

詹江村指3Q哥陳柏惟「跪著舔！是共幹」　桃檢依公然侮辱罪起訴

4黑衣煞狂砸禮儀公司　玻璃碎片噴滿地...疑地下業報復「抓耙仔」

人夫騙單身與女網友交往　離婚後才曝「結婚28年」！熟女怒求償百萬

快訊／台中工地意外！1人「遭電擊卡天花板隔間」　命危搶救中

范世平酸簡勤佑設計「華航改名計時器」是搞文青：應補修政治學分

1歲嬰換尿布沒戴口罩！　西螺休息站擋下母女：回車上換…媽媽主播無奈吐苦水

不把病毒帶回家！超市安心採買3大攻略　專家：戴手套購物沒必要

免去賭場！美女荷官「一對一」直播　跨國賭博集團4個月投注額3800億

時尚老頑童Paul Smith親口為「台灣加油」　手繪愛心卡片藏洋蔥

平價也有高規格！新iPhone SE支援Wi-Fi 6及Express Card功能

修手機驚見女友「價碼2萬元」　她的閨蜜賺翻！酒店妹仲介飯局抽頭下場曝

中職／英語推特轉播65萬人觀看　巴西、阿根廷也來看

大專排聯／男女6強爭霸台師大拼13連霸　北市大譚緹有望歸隊

楊丞琳曝光「老公視角」私生活　結婚7個月宣布：要去婦產科了！

社會熱門新聞

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

即／台中聯結車鋼條突掉落！野馬車門被插出一個大洞

即／市民大道6車連環追撞

2女碧潭從天鵝船落水亡　真相曝光

新店隨機殺人兇嫌王秉華「哭求交保」：想替死者上香　法院裁定出爐

激戰人夫48回合！21歲嫩妹自爆「16歲被包養」

「小鄭容和」隨機殺人…「3理由」哭求交保

王景玉逃死！高大成：若再殺人，法官賠嗎？

相差21歲父女戀　教育長腥聞影片被上傳國軍內網

更多熱門

相關新聞

超商店員想買遊戲點數　同事報警幫他保住積蓄

超商店員想買遊戲點數　同事報警幫他保住積蓄

就讀大學二年級，課餘到超商才打工一個禮拜新進店員，拿著2萬多元要在工作的超店內購買遊戲點數。值班店員覺怪異仔細詢問，得知是接到「投資2萬賺15萬」line訊息，認為很好賺才想匯款，經勸阻後報警追查。集集警分局長康健浚肯定超商店員攔阻詐騙反應機警，特地頒感謝狀表揚。

偷吃狂播種害中獎3次後狠甩…她崩潰揭姦情

偷吃狂播種害中獎3次後狠甩…她崩潰揭姦情

退休警官提領百萬鉅款　副座即時勸阻免遭詐

退休警官提領百萬鉅款　副座即時勸阻免遭詐

假人頭買雙B詐車貸　高雄男3年狠撈2千萬

假人頭買雙B詐車貸　高雄男3年狠撈2千萬

詐欺男落網稱「拉肚子」　檢警穿防護衣遠端偵訊

詐欺男落網稱「拉肚子」　檢警穿防護衣遠端偵訊

關鍵字：

偷吃出軌外遇婚外情交友軟體詐騙人夫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

新iPhone SE終於亮相

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

白宮：台曾通報人傳人遭WHO已讀不回

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面