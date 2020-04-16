人夫騙單身與女網友交往　離婚後才曝「結婚28年」！熟女怒求償百萬

▲想婚的余女在交友軟體上認識陳姓男子後，迅速陷入愛情付出許多，怎料陳男其實已為人夫長達28年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

即將邁入40歲的余姓女子很嚮往婚姻生活，為了盡快找到能相伴一生的人，她在交友軟體上認識了1名陳姓男子，怎料2人交往發生關係甚至論及婚嫁後，陳男已婚身分曝光。余女氣憤提告求償100萬元，法院審結判陳男需賠30萬元。全案仍可上訴。

30多歲的余女對婚姻生活很期待也很嚮往，因希望能在40歲前找到摯愛，她2018年起透過網路交友平台認識陳男。當時陳男在資料欄上除了表示自己「單身未婚」外，還寫下「如果找到合適的對象就結婚」等話，同時更傳送身分證配偶欄空白的照片給余女，讓余女信以為真遇到真命天子，而雙方在確認沒有問題後，很快就成了男女朋友。

2人交往期間，陳男不時會向余女告白，「我這輩子一定要娶妳」、「想早點跟妳結婚生小孩」、「老婆我超愛妳」等話，甚至還在端午節將至的時候主動向余女說，「結婚前三、四個月，媽媽會主動找妳吃飯，請妳來家裡坐坐，並且跟妳談談結婚的細節」，讓余女深信不疑，誤信自己真的能與陳男結婚並擁有美好未來，並與男方發生關係。

怎料，陳男卻在2019年3月10日向余女坦承其實自己1991年就結婚了，過去28年一直為人夫身分，直到上月17日才離婚。余女知情後相當崩潰，覺得自己真心遭踐踏，氣的提告向陳男求償100萬元精神撫慰金。

法院審理時，余女好友出庭證稱，余女本來在大陸工作，為了與陳男婚後可以在台灣定居，不僅努力打聽台灣有無工作機會，甚至聽陳男的話在婚前去做健康檢查，可以說真的是非常盡心盡力面對這段感情。法官認為，雖陳男在2019年2月17日已離婚，但與余女交往的大部分期間仍是人夫身分，中間還使用各種話術詐騙女方的感情，讓余女深陷其中，審酌一切情狀，判他須賠償30萬元。全案仍可上訴。

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