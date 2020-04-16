雙槍藥頭拒捕！　勇警驚險壓制　手指伸板機護弓阻開槍骨折

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭勇警逮擁雙槍謝姓藥頭，在追捕壓制過程中，從謝男腰間查扣一把改造槍枝，但謝男右手仍持另一把手槍企圖開槍，詹姓警員機警將手指伸入板機護弓阻止開槍，但造成左小指骨折；另2名員警逮捕過程中也手腳擦傷及扭傷，逮捕過程有驚有險。

▲宜蘭詹姓勇警手指伸入板機護弓，阻擁雙槍的謝姓藥頭開槍，造成左小指骨折（左）。（圖／記者游芳男翻攝）

宜縣警局刑警大隊於日前接獲情資，綽號「龜昇」男子涉嫌販毒並擁槍自重，初步清查發現綽號「龜昇」男子，是2018年及2019年因毒品案遭刑大查緝到案謝嫌，目前因毒品案遭宜蘭地檢署及宜蘭地院通緝在案，認為情資可靠正確，遂立即組成專案小組積極偵辦。

經專案小組深入調查，發現謝男居無定所，警方出動大批警力連日跟監，於15日約16時許，尾隨至宜蘭三星鄉大洲路某加油站，專案人員經觀察後，見謝男一人下車，認機不可失，遂下車執行逮捕。

警方現身，謝男立即拔腿飛奔，在追捕壓制過程中，警方從謝嫌腰間查扣一把改造槍枝，但謝男右手仍持另一把手槍企圖開槍，詹姓警員見狀立即將手指伸入板機護弓阻止謝男開槍射擊，因而造成左小指骨折。

而另2名謝姓及劉姓警員，在逮捕謝男過程中手腳擦傷及扭傷，逮捕過程有驚有險，並查扣2把改造手槍，子彈52顆及第2、3級毒品等證物，宜縣警局局長謝進賢得知後立即前往慰問，並表揚員警英勇制伏歹徒。警方依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，將謝男移送宜蘭地檢署偵辦。

▲▼警方逮捕企圖開槍的謝男，及查扣的2把改造手槍，子彈52顆及第2、3級毒品等證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

►乾洗手買得到了！超低特價限時搶 噴霧、凝膠各有用途

其他人也看了這些...

►鑑識照變黑白...羅東工地「蠟化女屍」傳靈異！初判死亡超過3個月

►羅東「蠟化女屍」他殺關鍵曝！深埋30公分土中達1年…野狗叼腿2疑點顯冤情

►盜用陳時中立牌被抓包 「我們錯了！」全聯善美的基金會道歉