衝著急難救助金來！　基隆市社會處遭搜刮　「蜘蛛人」進出路線曝

▲ 疑急難救助金紅包露白遭搜刮，基隆市府遭竊查出「蜘蛛人」空跳一晚。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府大樓15日凌晨遭「蜘蛛人」竊賊入侵，而全市府只有社會處辦公室遭搜刮，全處辦公桌遭翻箱倒櫃，尤其是存放救助金紅包袋的抽屜幾乎被撬爛，所幸沒有任何現金只有紅包袋，竊賊無功而返，留下一地散落的文件，警方判斷應該是為急難救助金而來。

15日上午社會處員工上班時，一打開門就看到一地文件的散落，辦公桌遭翻箱倒櫃，所有員工的桌子都被翻找，其中損壞最為嚴重的，是存放急難救助金紅包的桌子，這張桌子上鎖的抽屜鎖被撬爛打開，沒想到只有紅包袋，所幸社會處裡沒有放置現金，所以到處翻箱倒櫃，沒找到財物，只留下散落一地文件的遺憾。

基隆市府通報警察局，警方調閱監視器，查出竊賊15日凌晨約3點半，從市府和文化中心間的鐵籬攀上2樓，在2樓冷氣機上留下腳印，再從安全梯的窗戶跳進市府大樓2樓，再到1樓社會處行竊，搜刮約半小時後再循原路，最後如「蜘蛛人」一般，從文化中心2樓跳下，可能把吸菸室當成進出秘道進出，警方目前追緝中。

竊賊可能是一名慣竊，身手矯健，可以從2樓高的圍牆跳上跳下，知道市府社會處正準備發放急難救助金，應該是救助金紅包袋「露白」，也知道存放救助金紅包袋的桌子、抽屜位置；還好市府人員棋高一著，根本沒有放錢，讓蜘蛛人空跳一場。

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