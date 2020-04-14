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判刑2年定讞林益世獲准假釋即將出獄　高院開庭決定是否羈押

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▲▼林益世2018年9月28日上銬發監。（圖／記者邱中岳攝）

▲林益世已獲准假釋，即將出監。（圖／記者邱中岳攝）

記者吳銘峯／台北報導

前行政院祕書長林益世因向「地勇選礦公司」喬中鋼爐下渣契約，索賄8300萬元，被依貪污罪嫌起訴，二審判刑13年6月，其中的「財產來源不明罪」判刑2年定讞，另外貪污部分則由高院進行更審。由於林益世獲准假釋即將出獄，高院14日特別開庭提訊他到庭，審酌是否繼續羈押林益世。

擔任多次立委的林益世，在2012年2、3月間擔任行政院秘書長，由於他擔任立法委員期間曾協助「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，並收取賄賂6300萬元。而陳啟祥為求續約爐下渣契約，因此再度前來請託林益世，但林益世要求以8300萬元做為協助處理續約之代價。

案經陳啟祥向當時的最高檢特偵組提出告發，特偵組於2012年10月25日將全案偵查終結，將被告林益世、彭愛佳夫婦等5人提起公訴，臺北地方法院2013年的一審判處林益世有期徒刑7年4個月。上訴二審後，高等法院二審改判有期徒刑13年6個月，褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。

全案上訴第三審，最高法院於2018年8月間將林益世犯「財產來源不明罪」部分，處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於貪汙部分，則撤銷發回高等法院更審。林益世2018年9月發監執行，執行期滿4個月後首度向台北監獄申請轉外役監服刑，但遭法務部駁回；一直到去年9月的第三度申請，終於獲准到八德外役監服刑。

林益世目前已經獲准假釋，即將出獄。高院更審法官於14日再度開庭，提訊林益世到庭，審酌是否要接續羈押林益世。林益世表示，他不會逃亡，出獄後希望可以限制住居在高雄鳳山，就近照顧母親，他也願意像之前一樣，固定時間到警局報到，若法官決定接押，請將裁定書寄給在台北工作的妻子彭愛佳。律師也主張，請法官審酌林益世先前具保5000萬元，至今仍未退保，請求放寬報到頻率，2週到警局報到一次。

法官則當庭表示，要逃跑的話一天就夠了，至於是否要不要接續羈押，須等合議庭評議後，再做出裁定。
 

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