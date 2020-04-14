快訊／林益世求假釋法院准了　刑期剩3月喊：想就近照顧母親

▲林益世2018年9月28日上銬發監，日前申請假釋獲准，近日將出獄。（圖／記者邱中岳攝）

文／中央社

（中央社記者劉世怡台北14日電）前立法委員林益世因 財產來源不明罪遭判2年定讞，到台北監獄服刑後，去年移監到桃園八德外役監獄服刑，日前申請假釋獲准， 近日將出獄。高院今天提訊他出庭，審酌是否接押。

林益世被控在立委任內，協助地勇公司爭取中鋼持 股的中聯公司轉爐石契約及其下游中耀企業爐下渣契約 ，收受地勇負責人陳啟祥新台幣6300萬元，又在行政院 秘書長任內索賄8300萬元，另1580萬元財產來源不明。

最高法院107年8月底以判決理由不備等為由，將收 賄6300萬元部分發回更審，僅就財產來源不明罪部分， 判刑2年定讞；林益世被控索賄8300萬元，連同洗錢部 分，判決無罪定讞。林益世107年9月底發監到台北監獄 服刑，後來三度申請外役監服刑，矯正署去年9月核准 分發並移監八德外役監。

台灣高等法院更一審受命法官審酌林益世將假釋出 獄，今天提訊他到庭，林益世說，出獄後他不會逃亡， 希望可以限制住居在高雄鳳山，讓他就近照顧母親，他 願意像之前一樣，每週赴警局報到，如果法官決定接押 ，相關書類請寄給在台北工作的妻子彭愛佳。

法官指出，要逃跑一天就夠了；律師則請求法官審 酌之前因本案林益世有具保新台幣5000萬元，至今沒退保，若限制住居，可放寬頻率，二週赴警局報到一次。 法官庭末諭知，經合議庭評議，再裁定是否接押。