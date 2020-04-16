美日擬扶持企業回流　陸商務部：中國仍是外商投資熱土

▲廣西欽州港。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

受到疫情衝擊，包含美國與日本在內，外傳有許多外國企業打算借此機會撤出中國市場。對此，中國商務部發言人高峰15日表示，當前全球產業鏈供應鏈格局不是一朝一夕形成的，也不是哪個人、哪個國家能夠隨意改變的。他強調，中國仍然是外商投資興業的熱土，不會出現大規模外資撤離情況。

商務部下午舉行網路記者會，有媒體就日本公布經濟刺激計劃細節，撥款扶持日本企業從中國撤離、白宮首席經濟顧問庫德洛表態，美方希望讓更多美國公司回流，政府並將為其支付從中國搬回的費用等情況，向商務部提問。

高峰首先表示，當前全球產業鏈供應鏈格局不是一朝一夕形成的，也不是哪個人、哪個國家能夠隨意改變的。從總體上看，儘管疫情對在華外資企業造成一定影響，但中國沒有也不會出現大規模外資撤離情況。

他表示，據監測，目前在華外資企業復工復產率穩步提升，已有很多日企表達對中國市場的信心和進一步開展對華投資的意願。「華南美國商會疫情影響報告顯示，75%的受訪企業表示無論疫情影響如何，不會改變在華再投資計劃，中國仍然是外商投資興業的熱土。」

▲中國商務部發言人高峰。（圖／翻攝商務部官網）

高峰指出，從中長期來看，中國經濟正從高速增長向高質量發展轉變，新舊動能轉化趨勢不斷強化，經濟發展基本面的良好態勢不會改變。

事實上，美國商務部長羅斯1月30日曾說，新型冠狀病毒疫情可能有助於工作崗位更快重返北美；3月24日，美國總統川普講述「美國必須擺脫對中國的依賴。」以及製造業獨立，參議院也提出終止美國對中國製藥業依賴的法案；4月9日，美國白宮官員提出，計劃為美國企業離開中國的成本費用買單。

除了美國之外，日本也在宣布緊急狀態後，於經濟刺激方案編列22億美元用於協助在華日商，讓其將生產線撤回日本；德國則決定修改《對外貿易和支付法》，旨在阻止受目前局勢打擊的德國企業等，被外資趁機收購。

面對疫情後的中美，乃至國際關係，中國駐美大使崔天凱近日受訪時則回應，中國仍在執行中美第一階段經貿協議的內容，認為兩國經濟團隊應該坐下來談，或者開視訊會議，以對下一階段進行協調、部署。

▲一帶一路示意圖。（圖／記者曾俊豪攝）