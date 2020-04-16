學者憂旅外國人返台成防疫破口　陳時中：病毒不分國界、人種

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

近日台灣疫情逐漸趨緩，確診病例也多為境外移入，有公衛學者擔心，旅外國人回台灣診療費用都是國家來負擔，更可能因旅外國人回台診療成為防疫破口。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，病毒不分國界、不分人種，應該想著如何互相幫忙，這是現在應該做的事。

中央流行疫情指揮中心今日舉行記者會說明最新疫情狀況，針對有公衛學者認為，旅外國人返台治療，是否讓診療費用需要政府承擔，又或是成為防疫缺口。陳時中表示，每個人都有可能旅外，每個人也都有可能變成旅外國人，不管是國內也好旅外也好，「我想絕對沒有人是願意去感染的」，這病毒不分在哪裡、什麼時間、什麼情況、什麼身分。

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陳時中再說，這個病毒從最高層領導者，或是市井小民得到機會是一樣的，對抗病毒是「人與病毒對抗」並不是說哪個區域互相對抗，並再次強調，「病毒不分國界、不分人種，人與人該怎麼互相幫忙，這是我們對抗病毒應該有的態度」，當然每個國家根據能力不同、醫療水平不同、訂定的政策不同等，但基本上都是幫助人能早日康復，另外，病患不再把病情往外傳這也很重要，以這兩點來思考，才是我們現在要做的事情。