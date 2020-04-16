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影／3台口罩販賣機要8人站崗　王世堅拿周星馳電影酸：多此一舉

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲16日赴議會施政報告及備詢，民進黨議員王世堅質疑，北市推出的3台口罩機要8個人在旁協助，拿周星馳電影情節酸「多此一舉」，引起現場大笑。

▲▼0416台北市議會-王世堅。（圖／記者周宸亘攝）

▲王世堅。（圖／記者周宸亘攝）

王世堅指出，中央要設口罩工廠，做口罩國家隊，兩個月前柯文哲卻說「政府不該盲目擴廠」，現在證實，中央政府當時擴廠，增加60條生產線，是關鍵時刻正確決策。

柯文哲回擊，「議員你又誤會了」，他當時講說，有短中長期計畫，短期的話，把現有生產線增加產量，擴廠是後面的事情。王世堅強調，「不管短期、中期、長期來看都是正確的」。

王世堅批評，柯文哲說看到排口罩很難過，本來原意很好，把寧夏夜市口罩機搬來，但有沒有看到情況，三台口罩機要8個人，口罩機跟公務人員一樣，朝九晚五，民眾下了班沒得買，需要花費8個人在那邊看？

柯文哲稱王世堅又誤會，因為這是試辦需要debug，就像臨床實驗，用的護理師比臨床還多，「你現在去看已經沒有排隊人潮」。

王世堅還播放周星馳電影指出，電影中有一個「天才發明家」說他發明太陽能手電筒，被問到暗了怎麼辦，拿另一個手電筒照手電筒，三台口罩販賣機跟周星馳電影裡面的太陽能手電筒，「多此一舉」。

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