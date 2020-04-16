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四度挑戰！桃機第三航廈年底發包　保留「雲頂天花板」設計、經費再增

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▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈工程複雜，三度發包都流標。（示意圖／翻攝自桃園機場官網）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎衝擊，桃園機場旅運量屢破新低，交通部長林佳龍表示，近日每日入境人數都低於千人，因此將關閉20個登機門，節省人力與維護費用。另外針對第三航廈部分，桃機公司已提交新的計劃，交通部已陳報行政院，預計今年底可以再度發包，將保留原有的天花板設計，經費也有增加。

桃機公司表示，第三航廈主體因工程複雜、經費龐大，去年第三度招標均未能順利發包，經費也先後增至396億元、448.82億元。桃機公司日前通過三航優化案，計畫總經費950餘億元，較原計畫增加約160餘億元，其中主體航廈工程經費約537億餘元，增加約89億元。

請繼續往下閱讀...

林佳龍今（16）日表示，相關計畫已提報行政院，目前計劃維持原設計意象，保留「雲頂天花板」與圓頂的設計，簡化部分維修工程，考慮到原物料、工期增加的成本，經費也有適度調整，詳細的數字正在審查中。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

林佳龍表示，三航工程計畫修正後，外表上不會有太大差異，僅會針對施工、維護項目，簡化的相對容易進行。另外考慮到目前受到疫情衝擊，桃機旅運量下跌，因此決定關閉20個登機門，以節省成本。

林佳龍表示，桃機有提出關閉某個航廈的建議，但考慮到關閉一個航廈影響層面較大，相關同仁工作環境也會被受影響，因此先關閉20個關機們，減輕人力負擔，也進一步進行整修。

桃機公司表示，第三航廈將分階段完工，第一階段於113年先完工啟用北登機廊廳（與原計畫主航廈完工時程接近）；主航廈工期維持52個月，預計114年開始試營運，南登機廊廳則預定於115年初完工。

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