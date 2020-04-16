旅美妻確診引發「隱私爭議」　陳時中：成立法務組來研議

▲陳時中表示已成立法務組來面對機上的防疫爭議。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

長年旅美夫婦（案384、案393）搭機返台，先後確診新冠肺炎，60多歲的太太（案393）先生已於4月11日確診，但搭乘長榮航空返台前2小時，航空公司才收到通知，外界質疑移民署慢半拍。對此，指揮中心指揮官陳時中坦言，經過這次經驗，指揮中心發現機上還是要有點作為避免事情擴大，但因牽涉法律爭議，會請新成立的法務組研議。

針對成立法務組，陳時中回應，未來將分成三街段，第一階段是指揮中心在三級開設時，相關法務由疾管署法務來負責，但到了二級開設時，衛福部的法務就會共同參與，而到了一級開設時，就會拉高層級，由法務部陳明堂次長來一同參與會議。

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對於這樣的新安排，陳時中表示，是因為近來許多新的措施都與民眾的生活限制及基本權利有關，為了在未來可以更迅速的安排所有事情，又可以避免法律爭議，因此將在行政組外再另外成立法務組，由專業法務人員針對相關規範去做討論。

陳時中坦言，相關註記與作為，因有個人資料並牽涉到居家隔離，事實上有矛盾的地方，原本流程是註記後由防疫人員到登機門口攔截，直接送去醫院，經過這次經驗，指揮中心也覺得可以在機上有點作為，避免事情再擴大，但牽涉到防疫爭議，決定交給新成立的法務組去研議，在本周二的會議通過後就已正式成立法務組。