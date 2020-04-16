美方指中國可能「在新疆進行核試驗」！　趙立堅：美國才有這種危險動向

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

華爾街日報報導，美國國務院即將公布的報告指出，中國疑似在新疆進行小規模核子試爆，違反全面禁止核試的國際條約。對此，中國外交部發言人趙立堅16日在記者會上反駁，美方枉顧事實、捕風捉影，「國際社會應該高度警惕美方這種危險動向，敦促美方改弦更張。」

報導稱，即將發布的這份報告沒有提供證據證明中國違反對維持該協議的承諾，但提及一系列活動，認為要擔心北京方面可能沒有遵守「零當量」（zero-yield）核武器試驗禁令。

報導指出，這些擔憂源於中國羅布泊試驗場的頻繁活動、現場的廣泛挖掘，以及據稱使用特殊的密室來控制爆炸規模。此外，中國境內的放射性物質與地震監測站在過去幾年都曾發生，數據傳輸不時中斷的情況。

對此，趙立堅表示，「中國是首批簽署《全面禁止核子試驗條約》的國家之一，中國一貫支援條約的宗旨和目標，始終恪守暫停核子試驗的承諾，為條約組織籌委會工作作出了重要貢獻，中國境內監測台站資料傳輸工作也得到籌委會技術秘書處的高度肯定。」

他強調，美方枉顧事實、捕風捉影，對中方進行無端指責是不負責任甚至別有用心的，連美國國內軍控專家都表示質疑；中國絕不接受並強烈反對美方的指責。

趙立堅最後指出，反觀美方近年來在核態勢審議報告中明確表示不會推動批准條約，甚至聲稱如確有必要將恢復地下核子試驗，「國際社會應該高度警惕美方這種危險動向，敦促美方改弦更張。」

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