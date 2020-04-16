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陸海軍「阿壩號」加入南海艦隊　或成最後一艘056型護衛艦

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▲▼解放軍東海艦隊056型「寧德艦」。（圖／翻攝自中國軍網）

▲解放軍東海艦隊056型「寧德艦」。（圖／翻攝自中國軍網）

記者魏有德／綜合報導

解放軍056型護衛艦「阿壩號」去年底完工下水，近日正式加入海軍編組，外界預估，該艦將加入南海艦隊服役，也使該型護衛艦數量達到60艘。不過，依照陸海軍未來朝向遠洋艦隊的編排需求，輕型護衛艦數量已經充足，或將退出生產序列。

▲▼解放軍3大艦隊逾40艘軍艦，齊聚東海大規模軍演。圖為中共某056型輕型護衛艦於演習時射防空導彈。（圖／翻攝自CNR國防時空微博）

▲解放軍海軍056型輕型護衛艦於演習時發射防空導彈。（圖／翻攝自CNR國防時空微博）

《環球時報》報導，儘管056型的性能不算完美，未來也還有潛力可挖，但中國仍將停止056型的生產，轉而將主要產能和造船隊伍集中於更大型的遠洋艦艇。未來各大艦隊的驅護艦隊可能會分別以航母和兩棲攻擊艦為核心，組建航母戰鬥群和兩棲攻擊群。

因此，大陸海軍仍需要055或052D型的大型驅逐艦。而一般的高強度近海巡邏執勤任務將完全由056輕型護衛艦完成。首艘056型護衛艦於2012年問世，8年內一共建造了近60艘，是海軍「下水餃」工程中數量最大的一款，構成瞭解放軍海軍近海作戰力量的中堅。

此前，解放軍海軍僅依賴037型護衛艇和022型導彈艇完成近海作戰任務。056輕型護衛艦的出現，雖然性能在國際同類型輕型護衛艦中只能算一般，但勝在價格便宜，適合大量建造，可以於非常短的時間內完成所有近岸力量的更新。

▲056輕型護衛艦「阿壩號」模型。（圖／翻攝四川在線）

▲056輕型護衛艦「阿壩號」模型。（圖／翻攝四川在線）

隨著「阿壩號」護衛艦的服役，命名地四川省阿壩自治州10日也舉辦艦艇模型移交儀式，這艘長130公分的「阿壩艦」將存放於阿壩州博物館，供外界欣賞。據悉，阿壩州申報命名的「阿壩艦」去年12月30日建成，並在廣州某基地下水，也是四川首個以少數民族自治州命名的海軍軍艦。

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