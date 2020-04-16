中共國安部：退休公務員勾結境外人士　企圖謀奪軍火推翻政權

▲肅姓嫌疑人。（圖／翻攝自央視新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

4月15日是大陸第五個全民國家安全教育日。中共國安部新聞辦今日首次對外披露了幾起典型案件。其中一起案件中，一位退休公務員和境外人員勾結，謀劃實施恐怖活動，還在大陸招募「敢死隊」，密謀襲擊警局，搶奪彈藥庫，企圖推翻大陸政權。

據《央視新聞》報導，肅姓嫌疑人是一名退休幹部，長期在雲南某學校工作，多次在網上發表反動文章。2016年，他通過網路結識了身在境外的某組織骨幹成員。隨後，該成員入境成都，與肅男密謀策劃通過開展暴力行動，顛覆大陸國家政權，企圖改變中國政治制度。

肅男和該成員商定，先從境外採購武器，再在大陸招募所謂「敢死隊」，於2017年春節期間在雲南昆明襲擊派出所，並搶奪駐軍彈藥庫，實施斷水、斷電及縱火行動。若行動成功，他將通過網路、媒體公布草擬的政治訴求；若行動失敗，則想辦法撤退到境外。

▲他被逮捕。（圖／翻攝自央視新聞）

他還將行動命名為「中國班加西工程」，並開始了準備工作。肅男建立了多個微信群進行指揮協調，指使人員赴雲南考察邊境路線，赴境外與團隊見面，商議武器和資金事宜。不過，這些準備工作早已進入了大陸國家安全機關工作視線，在暴力行動實施前，他們就被全部抓捕歸案。

2019年4月，四川省成都市中級人民法院對此案依法進行宣判，認定肅男犯顛覆國家政權罪。

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