大林慈濟人臉辨識系統全程不用手　「戴口罩」也抓得住

▲大林慈濟醫院引進人臉辨識系統，刷臉量體溫開門 。（圖／大林慈濟提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新冠病毒（COVID-19）疫情，各醫院加強門禁管制，大林慈濟醫院智慧醫療創新中心引進人臉辨識系統，藉由上傳五官清晰照片完成建檔後，同仁進出專屬入口，只要「刷臉」，不必脫除口罩，就可以同時完成人臉辨識、測量、記錄體溫、開啟自動門，然後進入醫院。更不必擔心輸入密碼或伸手推門，會造成交叉感染。

請繼續往下閱讀...

▲大林慈濟醫院人臉辨識系統連結可連結手機APP 。（圖／大林慈濟提供）

大林慈濟醫院副院長賴俊良指出，大林慈濟醫院自一月底即進行同仁與住院、門診病人、陪病家屬動線分流，設置同仁專屬入口，近日更特別引進人臉辨識系統，加入體溫監測功能，讓分流更加順暢。

大林慈濟醫院醫務秘書林庭光表示，醫院引進的人臉辨識系統，可以透過人臉辨識確認同仁身分，同時以紅外線測量體溫，毋需取下口罩就可以準確完成辨識。受到新冠病毒疫情影響，各醫院通道都進行管制，進入醫院者則需測量體溫、查詢群聚史、旅遊史、戴口罩、洗手才能進入，利用此方法，讓同仁方便進出。

慈濟醫療財團法人資訊室南區資訊室高級專員黃智瑋指出，設置於同仁出入口的人臉辨識系統，在偵測到有人靠近後，即會自動開啟，在靠近系統約50公分左右，就會開始測量體溫，並進行人臉辨識確認身分，如果體溫低於37.5度，就會開啟自動門放行，若體溫高於37.5度，除了不會開門外，還會發出警報聲，並連線通知感染管制中心。

目前醫院除了於同仁出入口設置人臉辨識系統外，並於急診設置會診醫師報到系統，以及急診討論室外的簽到退、體溫量測及門禁管制，急診部鄭伯良醫師指出，會診醫師來到急診時，只要露臉，都可以完成報到手續，增加效率，也可以減少會診醫師對於鍵盤的接觸，同時使用紅外線測量體溫，結合目前的科技，讓醫師縮短報到時間，提高看診效率。

中醫部陳韋任醫師表示，使用人臉辨識系統，同仁就不用再用手去按密碼或拉門把，且系統的靈敏度非常高，即便戴著口罩，也能準確完成辨識，再搭配自動門，非常方便。在面對疫情時，醫院同仁都是小心謹慎，很感謝醫院設置此系統，用心照顧同仁、也照顧病人的安全。

►有75%酒精，必備必買必囤！！