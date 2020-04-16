提案護照國名改台灣　陳柏惟：China字樣格外刺眼





▲護照。（圖／記者陳涵茵攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣捐贈口罩援助各國，意外掀起華航、護照改名爭議。台灣基進立委陳柏惟與多名民進黨立委14日在立法院提案，要求政府發行「台灣TAIWAN」新護照，並通過程序委員會，也是他進立法院首度提出的決議案。陳柏惟15日深夜在臉書強調護照國名改「台灣TAIWAN」的重要性，並直言「China字樣格外刺眼」。

陳柏惟認為，政府應立即更改護照封面、個人資料頁國名為「台灣TAIWAN」，讓民眾可以自由選擇，要用原版護照、或新版新希望的護照，新版與舊版本護照同步發行，不涉及修憲修法過程，且符合國民認同與國際認知。

陳柏惟強調，「後武漢肺炎時代」不只是台灣在討論如何「去中國化」或保持「正常健康的國與國關係」而已，其實美日也都在鼓勵供應鏈撤出中國，多角化佈局成為國際顯學。

陳柏惟直言，「現在，我們護照上斗大的『China』字樣格外刺眼，除了被誤認是病毒來源國，受到禁航、刁難，有理說不清，台灣的捐贈物資更被誤會來自『中國』。」



陳柏惟說明，他所提出的「兩種護照任你選擇」的提案，在國外早有先例，例如加拿大有英語區和法語區，因此，深藍色封面的普通護照，也推出英、法語兩種版本。

陳柏惟指出，2002至2003年時，同樣受到來自中國的病毒SARS疫情衝擊，為了讓國際社會不要混淆中華民國「Republic of China」等於中國，台灣政府首度發行加註 「TAIWAN」字樣的新版護照封面，這個過程，不只是讓台灣在國際上名正言順，更能避免台灣因疫情被混淆、誤認，而遭受波及打壓。

陳柏惟認為，時隔18年，同樣的疫情、同樣的誤會，再度籠罩台灣，「當我們稱呼自己是台灣人、來自台灣，但對外卻被名稱上的中國陰影混淆，這困擾很需要被重視、被討論。」

陳柏惟強調，認識自己是誰很重要，此時此刻正是台灣找回自己是誰的開始，「名字就是我們的靈魂，我們不要再當個有體無魂的人！無魂有體親像稻草人」。