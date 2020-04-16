被減薪、裁員、放無薪假怎麼辦？　勞動部4張圖秒懂

▲不少勞工受到疫情影響。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情發展險峻，除了防疫工作外，對於勞工的即時紓困相當重要，勞動部除了之前針對減班休息勞工及失業勞工，推出「充電再出發計畫」等措施外，也加強針對自營作業者，及無一定雇主等勞工提供相關措施。

為穩定勞雇關係，勞動部先推出「充電再出發計畫」及「安心就業計畫」，提供訓練費用及津貼補助，度過減班休息的困境，並在13日再推出「安心即時上工計畫」，提供被縮減工時的勞工，提供逾1.2萬個公務門的計時工作機會，每月補貼最高1萬2640元。

針對勞工紓困議題，勞動部次長林明裕16日在記者會上進一步說明。「充電再出發計畫」上，林明裕說明，勞工在被通報減薪、休息這段期間，勞工因少了上班的時數，若利用這段期間上課，勞動部就給職業訓練津貼，比照基本工資，158工時時薪，最多可以上120節，1個月就可以補回來1萬8960元。

▲勞工就業協助措施。（圖／勞動部提供，下同）

若勞工面臨減班休息，沒有辦法上課，林明裕指出，就補給企業單位來轉發薪水，減少多少薪水，就補一半，例如原本是月薪4萬，被減薪至2萬4，少了1萬6，政府就補助企業單位轉發勞工8千元。

「安心即時上工計畫」方面，林明裕提到，政府提供公部門即時工作機會，增加打工收入，每個禮拜的工作時數一個月可達到80個小時，最高月領1萬2640元，讓現在受到影響的非典型工作者一個轉換的跑道。

另外，針對勞工紓困貸款，林明裕表示，現在就在跟銀行談，用最快的審核方式，讓勞工得到一筆紓困金；至於受到疫情影響「自營作業者及無一定雇主之勞工」，投保薪資在2萬4以下者，一率發放現金3萬元到勞工的帳戶裡。

政委龔明鑫補充說明，如果是有雇主的一般勞工，在這疫情期間企業主發生很大的困難，「業績真的衰退到5成，哇！那真的是營運非常困難，那提醒你的老闆趕快去申請可以員工的薪資補貼」，員工薪資補貼的話，員工至少可以領8成薪，其中4成是政府付的，這樣還是可以保存就業。

龔明鑫指出，如果真的是沒有辦法的話，雇主開始放減班休息，俗稱的無薪假，「基本上是有薪啦！如果落到這情況，勞動部也有一些方案可以做一些補助，跟基本工資差額的50％是政府在付，或者也有一些上工的充電再出發的計畫，1小時可以到158元，所以可以將近1萬9的補貼、生活津貼」。

龔明鑫再指，「安心即時上工計畫」，也有1.2萬個公務門的計時工作機會，即便放了無薪假，勞動部的幫助也蠻周全的，但如果還是失業，勞動部也有失業的救濟給付，「勞工朋友真的不用擔心，政府會有一些照顧」，至於是自營作業可獲生活補貼3萬元。

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