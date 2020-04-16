蔡英文不全面灑幣思考曝光　一張圖看5大族群、300萬人可領現金

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

面對新冠肺炎疫情，政府規劃紓困振興方案，但國民黨要求發現金；總統蔡英文則強調，政府不是不分對象大撒幣，而是注意財政能量，把資源放到最需要的人身上。對此，根據政院整理的資料，直接發放現金總計1035.2億，分為5大類，約300萬人領得到。

蔡英文16日表示，面對疫情是有分階段的，第一階段為「紓困」，在疫情到一定緩和之後，再接續「拉抬經濟」，而拉抬經濟很重要的是「恢復消費、增加消費」，屆時也會有所謂的「酷碰券」。她指出，以酷碰券的方式進行振興，是這幾年觀察下來，「增加消費最好的方法」。

對於國民黨、前總統馬英九多次要求，應該要全面性發放現金一事。據了解，政府立場著重於必須「避免替代性消費」，舉例而言，如果普遍發放現金，民眾拿這些去購買「柴米油鹽」等基本且「原本就會有的開銷」，這「並不會增加消費」，也難促進經濟；因此，「酷碰券」的設計精神在於，要增加非生活一般開銷以外的消費，才能活絡經濟動能。

不過同時，蔡政府也不是完全不發現金，但發放目的必須以「弱勢」、「最需要」為主要目標對象。府院高層表示，在紓困期間，錢要給這段期間會活不下去的人，而不是不敢出去消費的，接下來振興期，指定用途的錢是要用在直接最需要產業上，「所以重點不在發現金，而是發給最需要，還有怎麼發才是重點」。

府院高層強調，疫情期間的經濟衝擊，跟金融海嘯的景氣蕭條完全不同性質，疫情期間主要來自於大家沒辦法或不敢出門消費，所以政府的錢要用在可能會受到這種現象衝擊的人，讓他們度過這段期間，在疫情過後，政府則要把錢用在刺激更多消費，把景氣帶動起來。

因此，政府整理出在這次疫情中備受影響的產業、族群，進行分門別類，把政府的補助做最有效的投放。根據行政院整理的資料顯示，政府匡列1035.2億元，劃分成5大類，共計300萬人受惠。首先，第一大類為受到疫情衝擊的產業，包括「觀光、農企與藝文產業」，3個月的薪資補貼四成，上限為2萬元，共匡80萬人可申請。

第二大類，為自營業者，這包括遊覽車、計程車司機，可補貼3個月，每月1萬元，共匡約110萬人；第三大類，則是針對低收入戶的弱勢族群，3個月每月補助1500元，共有87萬人可申請。

接著，第四大類，針對初入職場的青年，或是失業勞工的就業問題，預計匡15萬人，預算金額約180億。最後第五大類，則是針對減班休息補助及個人受訓補貼，也就是「無薪價」勞工，約匡15萬人可申請。

▼行政院針對5大族群直接補助現金。（圖／行政院提供）

