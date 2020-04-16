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iPhone SE是「最新CPU+iXR相機」　他讚價格甜爆...網等好市多降1000！

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▲▼iPhone 8主機板驚傳缺陷！蘋果：符合資格將免費進行維修。（圖／記者范家宏攝）

▲第二代iPhone SE外觀和iPhone 8十分相似。圖為iPhone 8。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果在台灣15日深夜發表第2代iPhone SE，售價只要台幣1萬4500元，是史上最便宜的Apple手機，消息一出果粉喊著換機、安卓使用者心動。就有網友用一句話概括這次新機吸引人之處，用上最新iPhone 11的CPU（處理器）和上一代iPhone XR的相機。

iPhone SE發表後，網上充斥相關討論和各世代的比較，也有不少人直言看似和iPhone 8相差無幾。就有網友在PTT上用一句話簡述iPhone SE的最大特色，「他是iPhone8的殼裝上iPhone11的CPU然後用XR的相機規格，跟8差很多喔。」

蘋果於2019年發表iPhone11，同時搭載「A13 仿生」處理器（A13 Bionic），是目前手機史上效能最優異的一款。根據知名跑分資料庫Geekbench網站數據，A13單核成績1328分、多核則是3418分；安卓2020年旗艦機普遍搭載的高通Snapdragon 865，單核成績833、多核3099分。

至於相機上，由於iPhone SE實機尚未正式鋪貨，網友透過官方數據指出在大量項目和iPhone XR相似，不排除是同款，諸如1200萬畫素、光圈f/1.8、5倍數位變焦、LED 原彩閃光燈、Focus Pixels系統、智慧HDR等等。

▲▼出門旅遊行程、拍照一支iPhone 11就搞定。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 11搭載的A13 Bionic在行動處理器界尚無敵手。（圖／記者邱倢芯攝）

網友最後總結，iPhone SE有2大特色加持，加上售價相當有競爭力，肯定讓人相當心動，「這甜蜜點的確跟海一樣大，好市多可以期待賣1萬3了！」

記者觀察好市多上架iPhone的習慣，以去年產品iPhone 11 128GB為例，官網定價台幣2萬6900元，好市多2萬5889元，便宜了1011元，同時享有90天退款保證。

文章貼出後，網友多被吸引，「A13碾壓眾生不解釋」、「1萬5左右加上這個性能，還不買爆」、「不就是拚自家釘子戶都更嗎」、「SE2用A13就把你打到孬孬」、「15K買這種規格不錯吧？找不到理由酸蘋果。」

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