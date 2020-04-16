新iPhone SE「1.5萬入手+Touch ID」　內行分析5款人買爆：有致命吸引力

▲第二代iPhone SE提供P3廣色域顯示，支援Apple TV+、Netflix要求的Dolby Vision全景聲音效和HDR10播放效能。（圖／取自Apple）

記者周亭瑋／綜合報導

第二代iPhone SE昨（15）深夜正式上線，除了約1萬4500元的超甜售價，還搭配最新CPU及iXR相機，螢幕品質也沒縮水，就有網友針對幾項特點分析，這款手機對5種人有致命吸引力。

新一代iPhone SE深夜突襲推出後，令大票人振奮，首先最大賣點即為「蘋果史上最便宜價格」，不到1.5萬就能入手，再來它的外觀幾乎與iPhone 8相同，採用鋁合金金屬中框搭上玻璃設計，正面則為全黑邊框，而電力也一樣為13小時續航。

請繼續往下閱讀...

至於效能部分，搭載跟iPhone 11系列相同的A13 Bionic處理晶片，因此不管是影片剪輯、玩遊戲，都有很大程度上的提升；同時，iPhone SE用得是4.7吋Retina HD顯示器，另外包括螢幕解析度、最大亮度、P3廣色域顯示、Dolby Vision全景聲音效和HDR10播放效能，基本上iPhone值得入手的特色它都擁有。

▲附有藍寶石水晶材質的Home鍵，支援實體指紋辨識。（圖／取自Apple）

值得一提的是，iPhone SE有「實體指紋辨識」，這對於現在整天戴口罩的人們，無疑是一大福音。

一名網友在PTT分享觀點，他認為這款iPhone SE真正吸睛的點，只有懷念的舊世代造型、不可取代的TouchID、不到150g輕巧的重量，「A13嘛...倒是其次了，因為真要比實際玩遊戲的效能，以前iPhone8那顆CPU，依然屌打目前的一票中低階安卓，相比之下A13升級，真的比較無感一點。」

▲可能會成為家長買孩子手機的首選。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

同時，網友也提出，新一代iPhone SE對5種人有致命吸引力，包括se、6s、7、8舊用戶；對小機身有愛的人；Touch ID愛好者；家裡小孩需要手機的；以及學生族群。

至於針對不少人拿安卓中階機型相比，原po表示，「安卓陣營早在2、3年前就脫離小螢幕的時代，這兩年間幾乎沒幾款是5吋以下的螢幕了，都邁向全螢幕設計，電量也是滿滿滿的給你，所以...這台續航可能有殘缺的小螢幕手機，真的吸引得到那些早已用慣5吋以上全螢幕的各類安卓族群？讓我先打個問號。」