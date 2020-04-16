新iPhone SE三種容量怎麼選？3C達人建議考量拍照、遊戲需求

▲新iPhone SE。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple昨（15）日晚間再度突襲上架了新iPhone SE手機，這次推出了三種容量規格64GB（14,500元）、128GB（16,500元），以及256GB（20,000元），三款手機的價格都相當平價，但對於精打細算的小資族來說，該如何挑適合自己的容量？3C達人廖阿輝就指出，基本上就考量自己的拍照、遊戲，以及應用程式下載得多不多，再去推估什麼樣的容量最適合自己。

廖阿輝解釋，依照這次的售價，大部分的人應該都會選擇128GB的容量，因為既可以滿足拍照一般的儲存需求，並已可應付一些現在人常用的應用程式。

那麼64GB的容量適合什麼樣的用戶呢？廖阿輝指出，如果平時沒有拍照、存照片需求，且遊戲裝得比較少的人較適合入手64GB的iPhone SE。通常這一類的用戶應該是使用上網、文字處理較多。

而256GB iPhone SE，較適合那些時常下載遊戲、應用程式，甚至是音樂、影片的用戶；廖阿輝指出，雖然現在有許多人已經改為使用線上影音，不過還是有部分的用戶習慣直接將音樂、影片下載在手機當中使用。

廖阿輝認為，這次Apple推出的新iPhone SE價格與規格上都相當有誠意，不但價格直殺安卓中階機價格帶，且還裝上了Apple最新的A13晶片，雖然螢幕不是現在主流的設計，但是玩遊戲順暢度一定沒問題；對於有預算考量遲遲不敢入手蘋果手機，或者是以往只能購買二手iPhone的使用者來說，是一個不錯的選擇。