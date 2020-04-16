稱二代iPhone SE客群「主打手遊族」！網一片打臉　給分析：入門肯定賣爆

▲有網友直呼第二代iPhone SE的客群是手遊族。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在廣大果粉期待下，蘋果15日深夜真的推出了平價版的第二代iPhone SE，台灣售價14500元起，是史上最便宜的蘋果手機。不過就有人看到手機後直呼過時，各種嫌棄屏佔比、額頭、沒有夜拍等設計。一名網友就在PTT的MobileComm板上回文，「真的很奇怪欸！這支很明顯就是主打手遊族群啊！」

第二代iPhone SE擁有比上一代更大的4.7吋版本，搭載跟iPhone 11相同的A13 Bionic晶片、最新iOS 13系統，支援人像模式、4K錄影，擁有實體指紋辨識。就有人就在PTT發文表示「其實就普通吧？就只是把錢都花在A13上面，其他地方都過時到不行，螢幕小佔比低、續航如果跟i8一樣也很烙賽、單鏡頭沒夜拍模式。」認為同價位來說，安卓機的體驗幾乎都比較好。

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▲第二代iPhone SE是4.7吋，搭載A13 Bionic晶片。（圖／Apple）

一名網友看到貼文後，便回文直呼這支手機很明顯就是主打手遊族群，「一直說屏佔比、額頭、沒有夜拍，還有看到有人什麼設計過時，聽了都笑了，這些需求根本不是這隻iphone SE的客群要的啊！」這位網友表示，「看看A13現在跑遊戲的速度，拋開價錢，哪幾隻安卓能打的？先高階安卓都不一定打得贏了，現在還把A13塞進14500的8裡面。」

他表示，第二代iPhone SE的客群明顯就是手遊玩整天的手遊客群，「也不一定需要多大的容量、也不一定要多強大的拍照、也不一定要多大的屏佔比、更不一定要什麼合乎2020的潮流設計。」認為在14500元這個價格，手遊族可以手遊玩爽爽，「很明顯客群打到很對味啊！」

▲第一代跟第二代iPhone SE對比 。（圖／翻攝自台灣蘋果官網）

看到貼文後，留言中卻充滿各種不認同的意見，「遊戲不就是最吃螢幕大小嗎」、「要手遊幹嘛不買Mini」、「手遊族群真的不用考慮螢幕和電量哦」、「遊戲才是這款最不主打的族群吧」、「4.7吋不用手把超容易按錯的耶，認真嗎」、「高效能放置型手遊嗎」、「買這隻的人都是閉眼睛玩手遊吧」、「手遊玩整天只怕這支要接充電線一整天邊充邊玩XDDD。」

還有人發表自己的看法，「我覺得比較主打入門未接觸過蘋果的客群或不想花太多錢買手機的人」、「純粹吸引想用蘋果logo手機卻花不起大把銀子的客群居多@@」、「這個是鎖定國中國小生吧」、「品牌>>>>屏佔比，入門蘋果這個肯定賣爆」、「PTT反指標，之後絕對賣爆，想要蘋果買不起的、想要手遊機的、老人孝親機等等，市場全包，安卓中階小心了。」