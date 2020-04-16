危機入市！外媒讚新iPhone SE：新冠肺炎時期的完美手機

▲新iPhone SE 昨（15）日深夜終於亮相。（圖／翻攝自Apple官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果昨（15）日深夜終於推出了傳聞已久的新一代iPhone SE，在台最低售價1.45萬元起。許多網友認為，該機款就像「搭載A13晶片的iPhone 8」，但在一片機海中，蘋果這款「超平價iPhone」的優勢在哪呢？

iPhone SE可說是在世界最艱困的時刻推出的，《cnet》記者Shara Tibken認為，該機款是「新冠肺炎時期的完美手機」。她表示，對各智慧型手機廠來說，現在是發布新機的艱難時期，世界正努力應對一場沒有終結跡象的疫情，實體門市關閉、大型活動紛紛取消、數以百萬計的人失去了工作，恐引發數十年來最嚴重的經濟衰退，蘋果當然無法倖免於難，「沒有人想換新手機，即便是iPhone」。

但蘋果仍為那些真正需要手機的人以及小螢幕手機愛好者推出了iPhone SE。Technalysis Research分析師Bob O'Donnell表示，鑒於目前的經濟狀況，消費者將對更新、更便宜的iPhone產生極大興趣，「現在的時機再好不過了。」Shara Tibken預期，iPhone SE將在美國以外的國家或地區大為流行，特別是對於「那些買不起1000美元的iPhone，卻想要更新的蘋果設備」的消費者。

《Venture Beat》記者Jeremy Horwitz指出，即便蘋果已在許多國家及地區佔據高階智慧型手機的主導地位，但它同也需要提供平價的選擇，特別是發展中國家。就目前來說，「印度盧比」與「人民幣」對蘋果的成長已愈來愈重要，更平價的iPhone SE即為蘋果提供了一個與中國大陸及南韓手機廠競爭的機會。

▲iPhone SE有黑、白、紅三色可選。（圖／Apple）

《CNBC》記者Todd Haselton表示，新一代iPhone SE的發布無疑是引人注目的，其搭載了許多與iPhone 11及iPhone 11 Pro相同的硬體規格，但其外型卻與2017年推出的iPhone 8相同。實際上，這種「舊瓶裝新酒」的策略也與初代iPhone SE的概念一致，初代iPhone SE即是以iPhone 5的外觀包裝了與iPhone 6相似的硬體規格。

iPhone SE搭載了目前蘋果最新最快的A13處理器，對於那些不想花數萬元購買蘋果旗艦iPhone的用戶來說，實在是相當有吸引力，畢竟更好的處理器意味著其能與高階的iPhone一樣，運行所有App及遊戲。

《Tech Crunch》記者Matthew Panzarino表示，蘋果似乎正努力抹平iPhone的價格傘（price umbrella）差距。隨著蘋果逐漸將重心轉向「服務」，更平價的設備也是使消費者進到蘋果生態系的門檻變得更低。而一旦用戶開始投入蘋果，即有機會被鎖定在蘋果生態系統之中。

此前，蘋果已於去年中旬推出iPhone「平替」新一代iPod touch，售價僅新台幣6490元起。許多分析師及評論人士認為，這是蘋果進一步降低生態系門檻的實際策略。

不過雖然價格令人驚豔，但新一代iPhone SE外型並未承襲初代iPhone SE還是令不少老果粉感到失望。《The Verge》記者Dieter Bohn在報導中寫道，2016年的初代iPhone SE備受消費者喜愛，一方面其有著與其他智慧型手機相比更小的螢幕，另一方面其具備了與iPhone 5相同的外型設計。

儘管以現在的標準來看，新一代iPhone SE配備的4.7吋螢幕已經很小了，但對於此前就已嫌iPhone 6、iPhone 7及iPhone 8「螢幕太大」的初代iPhone SE粉絲來說，新一代iPhone SE能不能受到他們歡迎還很難說。