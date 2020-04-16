「有國家很關切早期疫情」　WHO特使影射川普斷金援：指責之後再說

▲世界衛生組織特使納巴羅（David Nabarro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普14日宣布暫停金援世界衛生組織（WHO），抨擊應對疫情的處理失當。對此，WHO特使納巴羅表示，「似乎有一、兩個國家非常關切疫情流行初期的行動」，但如今重點應該放在對抗疫情，所有譴責留到之後再說。

路透報導，美國2019年捐助世界衛生組織至少4億美元，是全球最大捐助國。納巴羅（David Nabarro）提醒，各國應對疫情千萬不能抱持自滿心態，採取的行動必須要迅速有力，但面對川普凍結經費的做法，他有話要說。

「我們要和大家說，懇求各位向前看，把重點放在對抗疫情，把所有譴責之後再說」，儘管納巴羅在網路會議中沒有提到美國或川普的名字，但他提到，「如果在這個過程中，決定宣布你將會撤回對世界衛生組織的資助或發表其他評論，要記住這不僅僅是WHO的事，這是全球公共衛生體系、全世界的每一個人都在面對、參與、犧牲的事情。」

根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站，全球已有至少185個國家出現疫情，迄今累計206萬人感染新冠肺炎，總計13.6萬人染疫病逝。其中，以美國疫情最為慘重，已有63.8萬人確診、3萬人死亡，程度遠超過全球第二嚴重的西班牙（18萬人確診）。

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