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西藏林芝發生山火！濃煙環繞三座山頭...300多名消防員搶救中

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▲▼西藏林芝市巴宜區尼西村附近發生山火。（圖／翻攝中新社）

▲西藏林芝市巴宜區尼西村附近發生山火。（圖／翻攝中新社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

西藏林芝市巴宜區尼西村附近昨（14）日傍晚發生山火，過火面積更包括三座山頭，當地緊急調派300多名森林消防指戰員參與救火。目前，周邊人員及危爆物品已全部撤到安全點，暫時沒有接獲人員傷亡，而事故原因則仍待調查。

綜合陸媒報導，林芝市巴宜區尼西村附近14日17時35分發生森林火災，現場火光兇猛面積包括三座山頭，濃煙圍繞著山頂。據悉，救援現場主要在3100多米，山高坡陡，所以救火難度特別大。

火災發生後，西藏消防救援總隊調派林芝市消防救援支隊全勤指揮部、通信保障分隊、後勤保障分隊、特勤中隊、巴宜區大隊、巴宜區中隊共計20車59人715件（套）裝備參與應急救援工作。

▲▼西藏林芝市巴宜區尼西村附近發生山火。（圖／翻攝中新社）

報導稱，15日上午7時20分，拉薩特勤大隊85人聯合地方撲火隊100人在火場西線開設隔離帶，林芝支隊150人在火場南線灑水阻隔，訓練大隊50人在火場南線以水泵滅火，現場可見大量的濃煙和少量明火。目前林芝市正組織力量全力滅火，周邊人員和危爆物品已全部撤到安全地帶，火場也已開設直升機降點，人員傷亡報告則尚未接到獲報。

山火發生後，西藏自治區黨委書記吳英傑第一時間作出指示，要求迅速將過火區域周邊人員全部撤離到安全地帶，確保絕對安全；要科學組織滅火工作，嚴防發生次生災害；氣象部門要加強風向監測，及時預警；要迅速查明山火原因；要派出工作組及救援力量趕赴現場，指導滅火救援工作。

▲▼西藏林芝市巴宜區尼西村附近發生山火。（圖／翻攝中新社）

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