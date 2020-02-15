西藏唯一確診案例是湖北人　網讚「逆向思考」：全省救1人…秒被罵翻

▲西藏唯一一名新冠肺炎患者痊癒了，讓網友大讚「人精」。（圖／記者黃泊川攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷傳出，大陸各省都已出現病情。不過，西藏唯一的病例12日已經出院，因此西藏擁有「100％治癒率」，讓許多大陸網友稱讚「恭喜成為淨土」。不過，有網友起底這名病患的戶籍，發現原來這名患者來自湖北，疫情爆發時的「逆向操作」更是令人大感佩服，「這個人絕對是人精！」

綜合陸媒報導，西藏這名確診案例是來自湖北的張姓男子，22日晚間搭乘火車，從武昌出發，但25日開始出現咳嗽、發燒等症狀，緊急前往西藏自治區第三人民醫院後，被確診感染新型冠狀病毒。

經過治療後，張男9日檢測結果呈現陰性，11日再度檢測，結果依然是陰性，加上電腦斷層掃描等臨床數據，都顯示已經痊癒，因此他12日下午辦理完出院手續，順利離開醫院。

▼西藏唯一確診病人12日順利治癒出院。（圖／翻攝微博）

這起事件引起大陸網友興奮，直言西藏擁有「100％治癒率」，該間醫院醫生也自豪地說，「不管你從哪裡來，你就是我們的病人，我們的責任是全力以赴救治好你！」

此外，也有網友提出另解，直指這名男子「根本是天才」，男子剛好買了「最後一班飛往西藏」的機票，成為該地區唯一的病人，且一路上自我隔離做得相當好，「全程合計接觸24人，無一人感染」，到達西藏後，更是享受全省資源「救他一人」，逆向思維令人感到佩服，「當湖北一個醫生面對無數患者的時候，他卻享受全省醫療救他一人的待遇！」

事實上，張男其實早就訂好車票，準備利用春節期間前往西藏旅遊，這起事件只是碰巧。而上述的言論也被網友罵翻，因為這名男子「是搭火車前往西藏」，且上車時間是1月22日，武漢根本還沒封城，「寫這個段子的腦子進水了，完全胡說八道！」

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▼網友大讚湖北男「逆向思考」，結果被罵翻。（圖／翻攝微博）