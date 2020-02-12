西藏唯一確診病例出院！網友大讚「淨土回歸」：恭喜100%治癒率

▲西藏唯一確診病人12日順利治癒出院。（圖／記者黃泊川攝）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情不斷升溫，確診病例甚至在整個中國大陸蔓延。不過，西藏唯一確診的病患已治癒，並於12日下午辦好所有手續出院。對此，不少網友紛紛留言祝賀，「西藏又白了」、「恭喜西藏成為淨土」。

綜合陸媒報導，武漢肺炎剛爆發時，鄰近省分、城市接連查出確診病例，一直到30日連唯一守住的西藏也不幸淪陷，確診一名來自湖北隨州的張姓病患。據悉，張男早就訂好火車票，「準備利用春節假期進藏旅遊」，並於22日晚間從武昌坐火車出發，但25日卻出現咳嗽、發燒等症狀，最後被確診。

「不管你從哪裡來，你就是我們的病人，我們的責任是全力以赴救治好你！」醫療救治專家組組長花德米這樣安慰他。幸運的是，張男順利於12日下午辦理完所有治癒出院手續，離開西藏自治區第三人民醫院。

事後，花德米表示，張姓病患2月9日第一次檢測結果是陰性，2月11日重新檢測結果依然是陰性，目前包括CT等臨床證據都顯示已痊癒，臨床組經過討論並上報醫院和西藏自治區衛健委，經過自治區和上海北京專家評估後，他已經達到治癒出院的標準。

消息曝光後，不少網友留言指出，「100治癒率了恭喜」、「百感交集」、「好消息」、「一方淨土強勢回歸」、「看到一塊白色好開心」、「加油西藏，嚴防死守，不能再有」、「終於保住雪域高原的純潔」、「全藏區醫院都在盯著他」。

▲西藏回歸淨土，網友開心表示，嚴防死守，不能再有。（圖／翻攝微博）

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