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2.2萬公里邊境防疫戰！　重要關口急封閉「剩貨運通行」

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▲▼ 疫情,中俄邊境,外蒙阿爾山口岸,內蒙滿州里口岸（圖／記者任以芳攝）。

▲大陸嚴防俄羅斯境外輸入病例激增，圖為中俄邊境額爾古納河。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

日前，大陸國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤十分憂心表示，「境外疫情自陸路方向輸入的風險很高。」大陸與他國地邊境線長達2.2萬公里，陸地邊境開放的口岸有91個，還有數量眾多的邊民通道、便道、小路，情況非常複雜。加上，國際入境航班班次大幅削減後，不少想入境的人員，選擇通過陸路「曲線入境。」大量增加境外輸入的風險。

▲▼ 疫情,中越邊境,廣西,布局口岸,憑祥口岸（圖／記者任以芳攝）

▲中越邊境也嚴防境外輸入病例，圖為廣西布局口岸。（圖／記者任以芳攝）

根據澎派新聞指出，大陸遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、甘肅、新疆、西藏、雲南、廣西9省（自治區）與14個國家陸地接壤，截至4月9日，除朝鮮和塔吉克斯坦未報告確診病例外，其餘12國累計確診病例總和已超過2萬，其中疫情較為嚴重的國家有俄羅斯（10131例）、印度（5734例）、巴基斯坦（4322例）、哈斯克斯坦（727例）等。
其中，黑龍江綏芬河口岸最嚴峻，截至目前有151例俄羅斯輸入病例，內蒙古也在4月6到9日連續四天都有俄羅斯入境確診病例，總計9例，全是經滿洲里陸路口岸入境

大陸外交部宣布，自3月28日零時起暫停外國人持有效簽證入境。劉海濤表示，「境外人員包括邊民出入境的人員數量，已從疫情發生前，每日6萬多人，下降到目前每日1萬多人次。」

為了嚴防境外輸入持續擴大，大陸針對多地陸路口岸只保留貨運功能，其中，128個水運口岸暫停旅客服務，只留下34個國際道路運輸口岸，限定貨運運輸，從事國際運輸的司機要備案管理，同時定期做核酸檢測。

大陸邊境關口封關最新公告，以下：

黑龍江：
大陸駐俄羅斯大使館8日發佈消息稱，中俄陸路邊境口岸人員通道目前已全部臨時關閉，包括琿春—克拉斯基諾、東寧—波爾塔夫卡、黑河—布拉戈維申斯克、同江—下列寧斯闊耶、饒河—波克羅夫卡、遜克—波亞爾科沃、嘉蔭—帕什科沃、蘿北—阿莫爾捷特等多處中俄邊境口岸。其中，綏芬河-波格拉尼奇內口岸旅檢通道4月13日後繼續臨時關閉。

▲▼ 疫情,中俄邊境,外蒙阿爾山口岸,內蒙滿州里口岸（圖／記者任以芳攝）。

▲中俄邊境重要口岸全封閉，圖為內蒙與俄公路口岸。（圖／記者任以芳攝）

內蒙古：
8日，內蒙古疫情防控指揮部發佈消息稱，4月8日20時起，滿洲里鐵路、公路口岸國際旅檢通道關閉，但貨運通行功能依然保留。

雲南：
4月6日，雲南省疫情防控指揮部提出，雲南已對19個陸路口岸、14個通道暫停客運功能，僅保留貨運通行功能，其餘通道暫時關閉。西藏、新疆、吉林、遼寧、甘肅等邊境省份暫未公佈陸路口岸開關情況。

▲▼ 疫情,中越邊境,廣西,布局口岸,憑祥口岸（圖／記者任以芳攝）

▲中越邊境廣西憑祥口岸保留貨運通行（圖／記者任以芳攝）

廣西：
自4月3日起暫停跨境國際旅客運輸和國際水路航線客運，除憑祥市友誼關口岸、東興市東興口岸外，廣西憑祥市鐵路口岸、寧明縣愛店口岸、龍州縣水口口岸、防城區峒中口岸，憑祥市浦寨通道、弄堯通道，東興市東興通道(浮橋)、靖西市那西通道僅保留貨運通行功能，其餘口岸、通道暫時關閉。

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