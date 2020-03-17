西藏大學生每天爬4500米高山上網課　網友歪樓「小哥挺帥的」

▲受到新冠肺炎疫情影響，中國大陸停課不停學，改透過「網課」模式授課。示意圖。（圖／CFP）

記者洪菱鞠／綜合報導

在新冠肺炎疫情籠罩下，中國改透過「網課」模式授課，線上教學看似方便，卻苦了居住在偏遠地區的學生。老家住在西藏林周的一名大二男學生，因為家裡沒訊號，只能每天到海拔4500公尺的高山山頂上網課，他的求學之路讓許多網友大感佩服，但也有人默默發現「小哥挺帥的」，留言瞬間歪樓。

根據陸媒《梨視頻》報導，這位大學生名叫玉中次多，目前就讀西北工業大學，由於疫情期間停課不停學，只能透過網路平台線上學習，但家裡沒網路，他只好到海拔4500米的山頂上找訊號，而光是上去一趟，得先騎摩托車約20分鐘到山腳下，再花費20多分鐘爬上山，上學路曲折又辛苦，若早上有1、2節課，7點半就要起床，並且忍受著白天早晨零下8度左右低溫，而這一切只為了不想落下課程，想跟上大家的節奏。

玉中次多說，網課最多一天，得在山上待8小時，從早上10點半待到晚上8點左右，中間午休回家吃完飯後再上來；而最短的話，一天也有兩節課，差不多4個小時左右，山上確實有點冷，但已經習慣這種溫度了。他也提到，村裡還有7、8個人跟他一樣，每天在山頂上網課，下課後還要回家幫忙幹活。

許多中國網友看到後，紛紛留言「默默心疼他們，上學太不易了」、「不容易啊」、「這小子以後肯定很有出息」、「這也太艱苦了吧這個環境」，甚至以此反省自己「我還有什麼理由不好好讀書啊」、「真是自愧不如」，但也有人倒是注意起玉中次多的顏值，頻喊「有點帥耶」、「小哥挺帥的」、「天，這麼黑為啥還能這麼帥，這一笑真是讓人化了，快來東北，我的被窩網好！」