全台唯5淨土！澎湖宣布「全數解除」147人居家檢疫　曝80天緊張過程

▲澎湖0確診，民眾排隊買口罩。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

澎湖縣與花東、金門、連江為國內僅存5個0確診病例的縣市，堪稱為數不多的「淨土」，澎湖縣共有147人居家檢疫，剩最後4人列管，到14日已全數解除，另外尚有20位鄉親在台灣本島居家檢疫。縣長賴峰偉表示，雖然境外移入2周關鍵期已過，仍有隱性無症狀感染者存在，延長限制室內30人、戶外50人規範，避免群聚感染。

賴峰偉日前表示，全台只剩5縣市0確診，澎湖就是其中之一，澎湖自1月22日開設疫情指揮中心已滿80天，回朔當時，大年初一晚上，三總澎湖醫院收治4名疑似病例，不久後又有8名土耳其團的旅客讓菓葉村人心惶惶，所幸這12人檢驗報告均證實為陰性，讓眾人齊呼「天佑澎湖！」

▲全台確診病例分布地圖。（圖／記者曾梓倩製）



澎湖累計至今，共有147位居家檢疫者，目前只剩最後4位列管，至14日已經全數解除。另外尚有20位鄉親在台灣本島居家檢疫，其中16人住防疫旅館、4人住自己或親友住宅。

賴峰偉14日前往澎防部視察，表示高度肯定澎防部的防疫成效。他說，原本擔心澎防部駐軍部隊官兵大多來自台灣本島，因休假、出差往返台澎兩地，機會頻繁，會成為防疫破口之一，且軍人訓練、生活起居皆處於相對封閉的區域，一旦有人染疫，爆發群聚感染的風險特別大，但澎防部嚴格防堵疫情，維持澎湖0確診。

雖然歐美境外移入2周關鍵期已過，賴峰偉認為，仍有隱性無症狀感染者存在，防疫不能懈怠，縣府延長要求各機關、團體舉辦活動遵守室內30人、戶外50人以下規範，避免群聚感染。

賴峰偉日前並表示，非常時期，鼓勵民眾善加利用在地醫療資源，減少赴台就醫次數，降低感染風險，共同維持「0確診」，縣府為落實「醫師動、病人不動」政策，提升在地醫療之服務量能，持續推動「高知名度醫師計畫」，目前已陸續邀請22位名醫至澎湖三家醫院開設專科門診。

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▲縣府鼓勵減少赴台就醫，維持0確診。

▲澎湖有女子陪侍卡拉OK、KTV暫停營業。