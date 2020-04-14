　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台唯5淨土！澎湖宣布「全數解除」147人居家檢疫　曝80天緊張過程

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澎湖防疫。（圖／澎湖縣政府）

▲澎湖0確診，民眾排隊買口罩。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

澎湖縣與花東、金門、連江為國內僅存5個0確診病例的縣市，堪稱為數不多的「淨土」，澎湖縣共有147人居家檢疫，剩最後4人列管，到14日已全數解除，另外尚有20位鄉親在台灣本島居家檢疫。縣長賴峰偉表示，雖然境外移入2周關鍵期已過，仍有隱性無症狀感染者存在，延長限制室內30人、戶外50人規範，避免群聚感染。

賴峰偉日前表示，全台只剩5縣市0確診，澎湖就是其中之一，澎湖自1月22日開設疫情指揮中心已滿80天，回朔當時，大年初一晚上，三總澎湖醫院收治4名疑似病例，不久後又有8名土耳其團的旅客讓菓葉村人心惶惶，所幸這12人檢驗報告均證實為陰性，讓眾人齊呼「天佑澎湖！」

▲▼385,肺炎,關係圖,地圖（圖／曾梓倩製）

▲全台確診病例分布地圖。（圖／記者曾梓倩製）

澎湖累計至今，共有147位居家檢疫者，目前只剩最後4位列管，至14日已經全數解除。另外尚有20位鄉親在台灣本島居家檢疫，其中16人住防疫旅館、4人住自己或親友住宅。

賴峰偉14日前往澎防部視察，表示高度肯定澎防部的防疫成效。他說，原本擔心澎防部駐軍部隊官兵大多來自台灣本島，因休假、出差往返台澎兩地，機會頻繁，會成為防疫破口之一，且軍人訓練、生活起居皆處於相對封閉的區域，一旦有人染疫，爆發群聚感染的風險特別大，但澎防部嚴格防堵疫情，維持澎湖0確診。

雖然歐美境外移入2周關鍵期已過，賴峰偉認為，仍有隱性無症狀感染者存在，防疫不能懈怠，縣府延長要求各機關、團體舉辦活動遵守室內30人、戶外50人以下規範，避免群聚感染。

賴峰偉日前並表示，非常時期，鼓勵民眾善加利用在地醫療資源，減少赴台就醫次數，降低感染風險，共同維持「0確診」，縣府為落實「醫師動、病人不動」政策，提升在地醫療之服務量能，持續推動「高知名度醫師計畫」，目前已陸續邀請22位名醫至澎湖三家醫院開設專科門診。

►網友最怕停產的商品！經典特賣「小粉橘」一罐999元！

▲▼澎湖防疫。（圖／澎湖縣政府）

▲縣府鼓勵減少赴台就醫，維持0確診。

▲▼澎湖防疫。（圖／澎湖縣政府）

▲澎湖有女子陪侍卡拉OK、KTV暫停營業。

ET快訊
《紐時》廣告刊出碰上台灣0確診　蔡英文回應了！
中職／悍將3:1贏兄弟！洪總轉隊首勝到手　索沙MVP飆破紀錄
首位確診去世韓星！樂團隊長感染亡　後輩淚崩
36天後台灣0確診！圓山大飯店「4個字」點燈了　照亮台北夜空
台中買到「一疊丹寧口罩」美炸！內行曝實際售價：大賺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台唯5淨土！澎湖宣布「全數解除」147人居家檢疫　曝80天緊張過程

台南河樂廣場圖文影像募集中　市府：獲選參展贈限量禮物

為食安把關　黃偉哲要求落實廢食用油回收管理

美返台一家四口偷跑重罰170萬　基隆「確診夫妻」超委屈！律師出面說真相

台南仁德中華醫事科大傳火警　教室窗簾燒燬

豪紳纖維產能全開拚防疫　鄭文燦讚：優秀的防疫國家隊

受疫情減班失業　全台第一處新竹市聯合紓困服務中心啟用

爸媽別煩惱　竹市兒童口罩16日起販售增量3倍

台東青梅品質媲美日本和歌山　不受疫情影響契作價格更勝往年

延宕13年大智路打通工程今拆除大樓　盧秀燕：台中歷史性一刻

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

全台唯5淨土！澎湖宣布「全數解除」147人居家檢疫　曝80天緊張過程

台南河樂廣場圖文影像募集中　市府：獲選參展贈限量禮物

為食安把關　黃偉哲要求落實廢食用油回收管理

美返台一家四口偷跑重罰170萬　基隆「確診夫妻」超委屈！律師出面說真相

台南仁德中華醫事科大傳火警　教室窗簾燒燬

豪紳纖維產能全開拚防疫　鄭文燦讚：優秀的防疫國家隊

受疫情減班失業　全台第一處新竹市聯合紓困服務中心啟用

爸媽別煩惱　竹市兒童口罩16日起販售增量3倍

台東青梅品質媲美日本和歌山　不受疫情影響契作價格更勝往年

延宕13年大智路打通工程今拆除大樓　盧秀燕：台中歷史性一刻

久違的祭品文來了！醫師發願了：連續3天0確診　發雞排500片

中職／張志豪傳游擊、胡金龍跑本壘　丘總說明狀況　

「獵豔帝王」澤木和也無法出征了！　日AV男優「確診2癌末」不能手術：回家多陪兒子

中職／進入正式比賽狀態　索沙：拿出真功夫

全球園區關閉！4.3萬員工無薪假　迪士尼簽下1500億信貸

李小璐跳舞比心…PG ONE拍片「同舞步+配樂」　網驚比對：還在一起嗎！

全台唯5淨土！澎湖宣布「全數解除」147人居家檢疫　曝80天緊張過程

中職／得點圈19打數無安　丘總首勝再等等：打擊很微妙

潑水節碰上新冠肺炎停辦　蔡英文首發泰文推特：希望大家平安

清明連假後「高採檢、低確診」　張上淳：國內社區環境仍相對安全

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

一家四口偷跑重罰170萬　確診夫妻超委屈

高雄女疑門縫灌毒「殺狗」！網見影片氣炸

小吃店、KTV有女陪侍　遭勒令停業

彰化女趕工口罩夾斷中指…包紗布上工

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

不補助老人健保　民眾多付5千元

台中4/12晚間4度稽查　金錢豹整棟關門

紓困補貼運輸業者及運將薪資　每人1月1萬元

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

彰化食品業者　未戴口罩開罰1.5萬

花蓮市圖自製防護罩、殺菌箱秘技分享

東大門夜市人氣冷　提升五一連假防疫措施

桃園肉品市場拍賣毛豬先繳交健康聲明書

台南中華醫事科大傳火警

更多熱門

相關新聞

高採檢、低確診　張上淳：國內社區環境仍相對安全

高採檢、低確診　張上淳：國內社區環境仍相對安全

經過一個多月時間，國內今（14）日終於再現單日「零確診」，近期觀察也發現，在大量通報採檢的情況之下，連續一周新增病例都僅在個位數，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，這代表國內社區環境仍相對安全。

星國強制戴口罩　違者直接罰6300

星國強制戴口罩　違者直接罰6300

滯留武漢80天！山東男回家見暖心一幕瞬間流淚

滯留武漢80天！山東男回家見暖心一幕瞬間流淚

台灣0確診！圓山大飯店4個字點燈了

台灣0確診！圓山大飯店4個字點燈了

即／IMF：全球經濟將慘烈衰退

即／IMF：全球經濟將慘烈衰退

關鍵字：

澎湖居家檢疫賴峰偉淨土新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

范瑋琪神隱3月「沒人能告訴我是誰」

13歲少女懷孕「孩子爹是10歲男童」

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

新iPhone超香價1.2萬起

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面